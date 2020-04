15:52 Uhr

Das Corona-Update vom 22. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Die Corona-Pandemie ist erst überstanden, wenn ein Impfstoff vorhanden und an alle Menschen verabreicht ist. Darüber herrscht Einigkeit. Wie lange das dauern wird - darüber gibt es fast im Stundentakt neue Informationen. Das RKI sagt: frühestens im Frühjahr 2021. Andere sind optimistischer. Unser Autor Markus Bär gibt einen Überblick über den Stand der Forschung - bezüglich Impfstoff, aber auch Medikamenten. Er hat sich insbesondere auch in der Region umgehört.

Nach und nach fahren die deutschen Autobauer ihre Produktionen wieder hoch. Die Mitarbeiter sollen bei Audi, Daimler und Co. zurückkehren an Band, Maschine und Computer. Doch wie startet man durch nach solch einer Krise? Geht alles so weiter wie vor dem Shutdown? Sicher nicht, wie unser Chefkorrespondent Stefan Stahl herausgefunden hat. Er weiß, wie die Autobauer jetzt wieder loslegen.

Keine Woche vergeht, in der nicht Bundes- oder Landesregierung neue Hilfspakete schnüren für die Wirtschaft in Deutschland und Bayern. Das ist gut und richtig, findet Stefan Stahl. In seinem Kommentar fordert er aber: Deutschland darf nicht nur den Großen helfen. Auch und gerade Hotel- und Gaststättenbetreiber bräuchten dringend Perspektive und Geld.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Während Schulen ab kommender Woche langsam wieder öffnen, haben Eltern von Kindern im Kita -Alter aktuell noch keine Aussicht auf Veränderung ihrer derzeit mitunter schwierigen heimischen Situation. Immerhin soll ab Montag die Notbetreuung in Kitas ausgebaut werden. Wir haben uns angeschaut, wie sich die Augsburger Kitas auf größeren Zulauf vorbereiten.



-Alter aktuell noch keine Aussicht auf Veränderung ihrer derzeit mitunter schwierigen heimischen Situation. Immerhin soll ab Montag die Notbetreuung in Kitas ausgebaut werden. Wir haben uns angeschaut, wie sich die Augsburger Kitas auf größeren Zulauf vorbereiten. Der Ulmer Drogeriekönig Erwin Müller ist stinksauer - beugt sich aber nach zwei Tagen Revoluzzer-Tum dem geltenden Recht. Dieses besagt, dass der Unternehmer auch sein Haushaltswarengeschäft Abt schließen muss. Zwei Tage lang hatte sich Müller geweigert, nun hat er nachgegeben - unter Protest.

ist stinksauer - beugt sich aber nach zwei Tagen Revoluzzer-Tum dem geltenden Recht. Dieses besagt, dass der Unternehmer auch sein Haushaltswarengeschäft Abt schließen muss. Zwei Tage lang hatte sich Müller geweigert, nun hat er nachgegeben - unter Protest. Je stärker Menschen die Lebensräume von Wildtieren einschränken und je stärker sie mit gefangenen Exoten handeln, desto wahrscheinlicher ist die Übertragung gefährlicher Viren von Tier zu Mensch. Eine Wissenschaftlerin fordert nun eine stark veränderte Ko-Existenz von Mensch und Wildtier.

einschränken und je stärker sie mit gefangenen Exoten handeln, desto wahrscheinlicher ist die Übertragung gefährlicher Viren von Tier zu Mensch. Eine Wissenschaftlerin fordert nun eine stark veränderte Ko-Existenz von Mensch und Wildtier. Schulen und Kitas? Geschlossen! Eltern? Mitunter gestresst vom Spagat aus Kinderbetreuung und Homeoffice. Freunde? Aktuell nur über Videotelefonie erreichbar. Wie wirken sich die Beschränkungen infolge der Corona-Krise eigentlich auf das Seelenheil der Kinder aus? Das soll jetzt eine Studie herausfinden, für die noch Teilnehmer gesucht werden.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 145.694 Fälle, das sind 2.237 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 38.814 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 504 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 297 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

