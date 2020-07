vor 48 Min.

Das Corona-Update vom 22. Juli

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Jetzt also doch: US-Präsident Donald Trump hat seine Haltung geändert und die Amerikaner zum Tragen von Schutzmasken aufgefordert. "Wir bitten alle, dass Sie eine Maske tragen, wenn Sie nicht in der Lage sind, Abstand zu halten", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus."Ob Sie die Masken mögen oder nicht, sie haben eine Wirkung, sie werden einen Effekt haben und wir brauchen alles, was wir kriegen können."

Woher Trumps plötzlicher Sinneswandel rührt, verrät unser US-Korrespondent Karl Doemens.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 202.799 Fälle, das sind 454 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 49.954 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 82 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 488 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Vor einem Jahr wurde Augsburg von der Unesco für die historische Wasserwirtschaft ausgezeichnet. Es läuft derzeit aber nicht rund. Ein Bauprojekt verzögert sich unter anderem.

Ein Jahr danach: Wie Corona Augsburgs Welterbe-Pläne ausgebremst hat

Die Firma Castro baut am Flughafen Augsburg eine Produktionshalle mit Büros. Susanne und Udo Massari berichten über den Kraftakt in der Corona-Zeit.

Millioneninvestition am Flughafen: Corona verzögert Zeitplan

Berliner Punkrocker widmen dem obersten Corona-Experten der Nation ein Lied - und nun will er live mit der Band auftreten. Wenn er nichts Besseres zu tun hat.

Punkband widmet Virologe Drosten ein Lied: Der will damit live auftreten

(mit dpa)

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen