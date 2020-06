20:00 Uhr

Das Corona-Update vom 22. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Thomas Fritzmeier

Die gute Nachricht: Die Corona-Lage in Bayern und der Region scheint aktuell entspannt. Es gab kaum Corona-Neuinfektionen. Doch wie schnell die Situation umschlagen kann, lässt sich in Nordrhein-Westfalen beobachten. Dort haben sich mittlerweile mehr als 1553 Mitarbeiter der Fleischfabrik Tönnies mit dem Coronavirus infiziert. 7000 Menschen sind in Quarantäne. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.

Der Fall zeigt, dass das Coronavirus hoch ansteckend ist. Und, dass Behörden im Ernstfall sehr schnell reagieren müssen. Die Frage ist aber: Sind sie darauf vorbereitet? Unsere Redakteurin Christina Heller-Beschnitt hat bei den zuständigen Gesundheitsämter in der Region nachgefragt. Was die Behörden unternehmen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, lesen Sie hier.

Dass es wichtig ist, trotz der aktuell entspannten Corona-Lage in Bayern und der Region weiter wachsam zu sein, sagt auch die Münchner Virologin Ulrike Protzer. "Corona ist kein Gewitter, das vorbeiziehen wird", stellt sie klar. Protzer rechnet damit, dass Covid-19 ähnliche Ausmaße wie die Hongkong-Grippe annimmt. Und sie warnt im Interview mit Bayern-Redakteur Markus Bär vor der Gefahr auch für junge Menschen. Das gesamte Interview finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Sie hat die Corona-Pandemie mit am schwersten getroffen: Kinder. Wochenlang konnten sie nicht in Kindergärten und Schulen gehen, kämpften mit Homeschooling und großer Langeweile. Doch auch für die Kinder geht es langsam zurück in den Alltag. In Bayern beispielsweise soll nach den Sommerferien wieder weitestgehend Regelbetrieb an Schulen herrschen. Wie ergeht es Kindern in anderen europäischen Ländern? In unserer interaktiven Grafik finden Sie die Antwort.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 190.359 Fälle, das sind 537 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.867 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 24 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 233 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

