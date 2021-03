vor 32 Min.

Das Corona-Update vom 22. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Der bundesweite Lockdown wird grundsätzlich bis vorerst 18. April 2021 verlängert. Das haben Kanzlerin Angela Merkel und die Regierenden der Bundesländer mehreren Quellen zufolge heute bei ihrem Corona-Gipfel beschlossen. Der Handelsverband mahnte im Vorfeld: "An den Entscheidungen am Montag hängen Existenzen".

Die Frage nach möglichen Lockerungen, Verwandtenbesuchen oder Reisen über Ostern lieferte viel Diskussionsstoff für die Bund-Länder-Konferenz. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde nun die in der Vorlage ursprünglich geplante Ausnahme bei den strengen Kontaktbeschränkungen für die Osterfeiertage gestrichen. Demnach sind Treffen mit der größeren Familie oder Freunden auch in diesem Jahr voraussichtlich nicht möglich. Zur Stunde laufen die Beratungen noch. Über aktuelle Meldungen zum Corona-Gipfel sowie die endgültigen Beschlüsse informieren wir Sie laufend in diesem Artikel.

Lockdown, Corona-Hilfen und Ausgaben im Gesundheitssektor kosten Geld, viel Geld. Und das geht dem Bund nun aus. Olaf Scholz hat folglich am Montag neue Milliardenschulden angekündigt. Allein im laufenden Kalenderjahr will der Bundesfinanzminister rund 60,4 Milliarden Euro mehr Schulden machen als zunächst geplant. Die Neuverschuldung für 2021 steigt damit auf den Rekordwert von 240,2 Milliarden Euro. Für 2022 ist zusätzlich noch einmal eine Neuverschuldung von rund 81,5 Milliarden Euro geplant.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Lehrkräfte stellen ein Ultimatum für Corona-Impfungen.



. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) möchte Fortschritte beim Impfen von Lehrkräften sehen und hat sich daher heute mit einem Brandbrief an Ministerpräsident gerichtet. In Hinblick auf den ersten Schultag nach den Osterferien am 11. April lautet die unmissverständliche Devise: Ohne Impfangebot kein Unterricht im Klassenzimmer. Augsburg muss zurück in den Lockdown. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und einem Inzidenzwert über 100 greift in Augsburg nun die sogenannte Notbremse. Neben der Ausgangssperre gelten somit ab Mittwoch weitere verschärfte Maßnahmen. Mehr dazu lesen Sie hier.



Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und einem Inzidenzwert über 100 greift in nun die sogenannte Notbremse. Neben der Ausgangssperre gelten somit ab Mittwoch weitere verschärfte Maßnahmen. Mehr dazu lesen Sie hier. Alfred Sauter verlässt im Zuge der Masken-Affäre mit sofortiger Wirkung die CSU-Fraktion. Gegen den bayerischen Landtagsabgeordneten wird wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Mit seinem Austritt gab Sauter dem Druck der Parteispitze nach und kam einem möglichen Rauswurf zuvor. Der ehemalige bayerische Justizminister kämpft um seinen Ruf und kündigte bereits ein Comeback an. Markus Söder ist indes um Schadensbegrenzung bemüht und will mit seinem Zehn-Punkte-Plan für mehr Transparenz und Vertrauen sorgen. Sein Versprechen lässt aber viele Fragen offen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.667.225 Fälle, das sind 7709 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 473.835 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1408 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

