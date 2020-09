vor 3 Min.

Das Corona-Update vom 22. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

München, Regensburg, Würzburg – in mehreren bayerischen Städten breitet sich das Coronavirus verstärkt aus. Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder hat deswegen schärfere Regeln beschlossen.

Kommunen, die künftig innerhalb von sieben Tagen den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreiten, müssen eine Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen verhängen. Diese Regel gilt im Moment beispielsweise am Münchner Gärtnerplatz und am Viktualienmarkt. Wer keine Maske trägt, müsse 250 Euro Bußgeld bezahlen.

Außerdem können Kommunen ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen verhängen und die Sperrstunde auf 23 Uhr vorziehen.

Auch im privaten Bereich gibt es in sogenannten Corona-Hotspots Einschränkungen. Hier lesen Sie, wie die Kontaktbeschränkungen im Detail aussehen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Menschen auf der ganzen Welt warten auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus . Der Europäische Pharmaverband hat nun eine mögliche Preisspanne dafür genannt. Demnach könnte eine Impfstoff-Einheit zwischen fünf und 15 Euro kosten. Genaue Preise lägen aber noch nicht fest. Alle nationalen und internationalen Entwicklungen lesen Sie laufend aktuell in unserem Live-Blog.

. Der Europäische Pharmaverband hat nun eine mögliche Preisspanne dafür genannt. Demnach könnte kosten. Genaue Preise lägen aber noch nicht fest. Alle nationalen und internationalen Entwicklungen lesen Sie laufend aktuell in unserem Live-Blog. Für Vizekanzler Olaf Scholz ist die Kurzarbeit in der Corona-Krise ein Erfolgsmodell. In unserer Reihe " Augsburger Allgemeine Live" sagte der 62-Jährige dazu unter anderem, das europäische Kurzarbeitergeld führe dazu, dass kein EU-Staat in eine neue Schuldenkrise stürze. Das einstündige Gespräch mit dem SPD-Kanzlerkandidaten können Sie sich hier noch einmal im Video ansehen.

In unserer Reihe " Live" sagte der 62-Jährige dazu unter anderem, das europäische Kurzarbeitergeld führe dazu, dass kein EU-Staat in eine neue Schuldenkrise stürze. Das einstündige Gespräch mit dem SPD-Kanzlerkandidaten können Sie sich hier noch einmal im Video ansehen. Der Deutsche Ethikrat hat sich in einer heiklen Frage entschieden: Sollen Bürger eine Bescheinigung bekommen, die besagt, dass sie gegen Corona immun seien? Trotz möglicher Vorteile für Betroffene lehnt der Rat die Einführung von sogenannten Immunitätsnachweisen ab. Die Begründung: Es gebe "erhebliche Unsicherheiten" über die Immunität und die Aussagekraft von Antikörpertests. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 274.158 Fälle, das sind 1821 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 65.331 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 412 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

