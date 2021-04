Das Corona-Update vom 23. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Den einen geht sie nicht weit genug, andere sehen sie nicht als verfassungskonform. Fakt ist: Sie kommt. Die sogenannte Bundesnotbremse tritt in der Nacht zum Samstag in Kraft. Welche Regeln dann gelten, haben wir hier noch einmal zusammengefasst.

Eben jene Notbremse war auch Thema des Gespräches, das unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz mit dem Chef des Kanzleramtes, Helge Braun (CDU), geführt hat. Was Braun, eine der wichtigsten Stützen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, über die im Gesetz enthaltene Ausgangssperre denkt und wie er den Impf-Fortschritt beurteilt, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der Bundestag legt in seiner "Notbremse" den Grenzwert für Distanzunterricht auf einen Inzidenzwert von 165 fest. Bayern bleibt strenger und vorsichtiger: Im Freistaat gehen Schüler weiterhin in den Distanzunterricht , sobald der Sieben-Tage-Inzidenzwert in ihrer Stadt oder ihrem Landkreis über 100 liegt. Warum dieser Alleingang für Ärger sorgt, weiß Sarah Ritschel.

legt in seiner auf einen Inzidenzwert von 165 fest. bleibt strenger und vorsichtiger: Im Freistaat gehen Schüler weiterhin in den , sobald der Sieben-Tage-Inzidenzwert in ihrer Neben dem Impfen sollen Schnelltests dazu beitragen, dass bald wieder mehr Normalität im Leben möglich ist. Die Annahme ist gemeinhin die: Fällt ein Schnell- oder Selbsttest negativ aus, ist man zumindest an diesem Tag nicht ansteckend. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Die Sicherheit, in der sich viele Menschen wiegen, ist trügerisch . Wie groß der Nutzen der Schnelltests ist, hat Stephanie Sartor recherchiert.

dazu beitragen, dass bald wieder mehr Normalität im Leben möglich ist. Die Annahme ist gemeinhin die: Fällt ein Schnell- oder Selbsttest negativ aus, ist man zumindest an diesem Tag nicht ansteckend. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. . Wie groß der Nutzen der Schnelltests ist, Die Infektionszahlen in Augsburg sind weiter hoch. Dennoch ist man im Gesundheitsamt vorsichtig optimistisch. Dazu könnte auch das Wetter beitragen. Jörg Heinzle und Andrea Baumann geben Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Corona-Situation in Augsburg.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.245.253 Fälle, das sind 27.543 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 571.546 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4509 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

München bleibt dem Vernehmen nach Gastgeber der EM. Wie viele Fans in der Allianz Arena im Sommer dabei sein können, ist noch unklar.

München behält Spiele als Mit-Gastgeber der Fußball-EM

In Augsburg müssen Zoo und Botanischer Garten geschlossen bleiben. Grund dafür ist nicht die Bundes-Notbremse, sondern eine Corona-Regel aus Bayern.

Augsburgs Zoo und Botanischer Garten bleiben wegen Corona geschlossen

Der Förderverein der Uniklinik Augsburg wollte sich bei den Pflegekräften für ihren Corona-Einsatz bedanken, hatte aber nicht mit dem Finanzamt gerechnet. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Nach Ärger mit Finanzamt erhalten die Uniklinik-Pfleger nun doch ihre Spende

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.