Das Corona-Update vom 23. August

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Die Planung von Hochzeiten, Familienfeiern und anderen privaten Festen ist in Corona-Zeiten kein leichtes Unterfangen. Über allem schwebt die große Frage: Wie viele Freunde und Bekannte soll oder darf man einladen? Eben diese Frage beschäftigt nun auch die Politik. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hofft auf eine bundesweit einheitliche Obergrenze für Gäste bei privaten Feiern und Familienfesten - die Realität sieht jedoch anders aus. Während Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz eine solche bundeseinheitliche Regelung befürworten, haben sich Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vehement dagegen ausgesprochen. Eine Videokonferenz der Länder-Chefs mit Kanzlerin Angela Merkel soll nun am Donnerstag für Klarheit sorgen.

Bayern zieht unterdessen, ebenso wie Baden-Württemberg, eine Verschärfung der Auflagen für private Feiern in Erwägung. Der CSU-Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek erklärte gegenüber unserer Redaktion: „Ich glaube nicht, dass der Freistaat seinen bewährten Weg verlässt.“ Falls es zu einheitlichen Standards komme, „müssten sie sich an der bayerischen Linie orientieren“, so der Unterallgäuer. Lesen Sie dazu: Bayern hält an eigenen Corona-Regelungen für Feiern fest.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Fürstenzimmer im Rathaus ausgebucht: Wegen Corona herrscht Hochzeits-Stau. Wer in Augsburg in diesem Jahr standesamtlich heiraten will, braucht einen langen Atem und muss zudem eine Beschränkung der Gästezahl in Kauf nehmen. Im Trauraum im Hotel Drei Mohren dürfen maximal zehn Personen Hochzeiten beiwohnen. Im Fürstenzimmer im Rathaus sind es zwar 20 – doch das ist bereits für den Rest des Jahres ausgebucht. Hier lesen Sie mehr über den Hochzeits-Stau im Corona-Jahr 2020.

Neue Corona-Teststation an der A8 soll am Freitag in Betrieb gehen. Seit Samstagmorgen bauen ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks auf dem Parkplatz Kemmental an der Autobahn 8 eine neue Corona-Teststation auf. Das Testzentrum geht vermutlich am Freitag in Betrieb.

Fraunhofer-Institut: Forscher arbeiten wegen Corona unter erschwerten Bedingungen. Der Betrieb im Augsburger Innovationspark startete im Zuge der Pandemie abseits der Öffentlichkeit und unter erschwerten Bedingungen. Was die Wissenschaftler mit ihrer Arbeit erreichen wollen, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 232.864 Fälle, das sind 782 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 54.858 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 41 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

