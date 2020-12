23.12.2020

Das Corona-Update vom 23. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Philipp Wehrmann

Heiligabend steht vor der Tür - und mit ihm unzählige Weihnachtsgottesdienste in Bayern und Deutschland. Währenddessen hat die Zahl der Corona-Toten mit 962 Verstorbenen binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Das sorgt kurz vor den Feiertagen für Diskussionen: Sollten Gottesdienste verboten werden? Nein, sagen Kirchenvertreter. Aber: Eine Mehrheit der Bayern unterstützt einer Umfrage unserer Redaktion zufolge Söders Kurs, zumindest bei der Sperrstunde auch über Weihnachten keine Ausnahmen für späte Gottesdienste zuzulassen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Als bayerische Schüler vergangene Woche wieder vom Präsenz- zum Distanzunterricht wechselten, brach prompt das Online-Lernsystem Mebis des Freistaats zusammen. Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) war heftiger Kritik ausgesetzt. Ministerpräsidenz Markus Söder ( CSU) kündigte gegenüber unserer Redaktion Konsequenzen aus dem Debakel an. Nach den Ferien dürfe es "keine Ausreden mehr geben". Die FDP forderte Piazolos Rücktritt. Jetzt wehrt er sich gegen die Angriffe.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Sachsen ist das derzeit am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland. Nun spitzt sich die Lage in der Stadt Zittau zu. Das dortige Krematorium ist überfordert. Leichen müssen in einer großen Halle zwischengelagert werden.

In keiner anderen der vier größten Städte Bayerns werden so viele Corona-Bußgelder verhängt wie in Augsburg. Auf die Einwohnerzahl gerechnet halten sich auch Münchner offenbar genauer an die Corona-Regeln. Doch viele gehen gegen die Bescheide vor, berichtet mein Kollege Jan Kandzora.

Bayerns Unternehmen hatten 2020 weniger Ausbildungsplätze zu besetzen. Das Paradoxe: Trotzdem fehlen den Firmen nun Azubis. Mancher fürchtet gar einen "Corona-Jahrgang".

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.554.920 Fälle, das sind 24.740 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 296.497 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3762 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

