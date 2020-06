vor 16 Min.

Das Corona-Update vom 23. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Thomas Fritzmeier

Als "beste Corona-App weltweit" hat die Bundesregierung vor genau einer Woche die Corona-Warn-App präsentiert. Sie leiste nicht nur einen wichtigen Beitrag, um das Coronavirus weiter einzudämmen, sondern schütze darüber hinaus auch noch sensible Daten.

Seitdem werben Regierung und Robert-Koch-Institut fleißig für die App. Mit Erfolg? Digital-Redakteur Fabian Kluge zieht nach einer Woche eine erste Bilanz und zeigt, was in der Corona-Warn-App schon richtig gut läuft und woran das System noch krankt.

Gekrankt - natürlich Corona-bedingt - hat in den vergangenen Monaten auch das bayerische Schulsystem. Nach den Sommerferien soll damit aber Schluss sein, wie Bayerns Kultusminister Michael Piazolo am Dienstag verkündete. Im kommenden Schuljahr sollen Bayerns Schulen unter Auflagen wieder zum täglichen Präsenzunterricht für alle Schüler zurückkehren können. Ziel sei es, einen Regelbetrieb mit Hygienemaßnahmen im September zu starten. Sollte sich die Corona-Krise wieder verschärfen, gibt es aber auch Alternativszenarien.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hat weitreichende Folgen : Kurz vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen schränken die NRW-Behörden das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh mit rund 370.000 Menschen massiv ein - und auch Bayern hat reagiert.

: Kurz vor Beginn der Sommerferien in schränken die NRW-Behörden das öffentliche Leben im Kreis mit rund 370.000 Menschen massiv ein - und auch Bayern hat reagiert. Ihn sehen viele Menschen als Hauptschuldigen für den Corona-Ausbruch in NRW : Clemens Tönnies . Er führt Europas größtes Schlacht-Imperium. Nun steht der Patriarch am Pranger . Doch wer ist der Mann eigentlich, den die meisten nur als Boss des Bundesligisten FC Schalke 04 kennen? Eine Geschichte über seinen Werdegang, sein Imperium - und warum Tönnies schon mit Schlagerstar Helene Fischer gesungen hat, lesen Sie hier.

: . Doch wer ist der Mann eigentlich, den die meisten nur als Boss des Bundesligisten kennen? Eine Geschichte über seinen Werdegang, sein Imperium - und warum schon mit Schlagerstar gesungen hat, lesen Sie hier. Der Besuch eines Konzerts der Schlagerkönigin ist aktuell noch nicht möglich. Oder nur unter erschwerten Bedingungen. Dafür aber ein Tag am Strand. Ohne zu verreisen. Zumindest für alle Augsburger. Sowohl das Sonnendeck auf dem Dach des Parkhauses Ludwigstraße als auch der Kultstrand auf dem Gelände des Schlachthofquartiers bieten Urlaubsflair – auch in diesem Jahr. Die Organisatoren haben sich von der Corona-Pandemie nicht abbringen lassen und öffnen mit besonderen Vorkehrungen.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 190.862 Fälle, das sind 503 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.894 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 27 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 246 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Zahlen sind mittlerweile eindeutig: Männer sterben häufiger an der Coronavirus-Erkrankung. Aber warum? Wissenschaftler gehen verschiedenen Vermutungen nach.

Covid-19: Rätsel um höheres Sterberisiko für Männer

In Mexiko sind Drillinge nach offiziellen Angaben vermutlich mit Coronavirus-Infektionen zur Welt gekommen.

Neugeborene Drillinge in Mexiko positiv auf Coronavirus getestet

Nun bekommt Tennis-Star Novak Djokovic die Quittung für laxe Hygieneregeln bei der von ihm organisierten Adria-Tour. Und muss heftige Kritik von den Kollegen einstecken.

Nach Auftritt bei eigener Tour: Auch Djokovic ist Corona-positiv

Hunderte Gebäude in ganz Deutschland wurden bei der "Night of Light" rot angestrahlt - auch das Augsburger Rathaus. Damit will die Veranstaltungsbranche auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen. Die schönsten Bilder der Aktion haben wir in einer Bildergalerie gesammelt.

20 Bilder Von Rügen bis Oberstdorf: Die Bilder der "Night of Light" Bild: Peter Kneffel, dpa

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen