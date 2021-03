vor 37 Min.

Das Corona-Update vom 23. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Ministerpräsident Markus Söder hat nach dem Bund-Länder-Gipfel Bayerns Corona-Strategie für die kommenden Wochen skizziert. Lockerungen soll es frühestens ab dem 12. April geben. Außerdem soll der Gründonnerstag dieses Jahr ein Feiertag werden, Geschäfte haben damit an diesem Tag geschlossen und Arbeitnehmer müssen grundsätzlich nicht zur Arbeit gehen. Dadurch soll das öffentliche Leben über die Osterfeiertage für fünf Tage vollständig heruntergefahren werden – unterbrochen allein vom Karsamstag, an dem der Lebensmittelhandel öffnen darf.

Die Ministerpräsidenten hatten sich in der Nacht zuvor in einer Marathon-Sitzung auf eine Fortführung des Lockdowns geeinigt. Während zu Beginn noch Lockerungen im Raum standen - etwa das Verreisen im eigenen Bundesland - kamen mit dem Oster-Lockdown die bislang schärfsten Restriktionen heraus. Am Ende steht ein denkwürdiger Kompromiss, der am Ende keine Seite wirklich zufriedenstellen könnte - weder das Lager, das auf schnelle Lockerungen pocht, noch dasjenige, das mit harten Maßnahmen das Virus so weit wie möglich zurückdrängen möchte.

Die Uniklinik Augsburg bereitet sich indes auf die dritte Welle vor. Zwar werden aktuell so wenige Corona-Patienten wie seit Oktober nicht mehr behandelt. An der Inzidenz könne man aber ablesen, dass sich dies bereits in ein bis zwei Wochen wieder ändern wird. Augsburg hat die entscheidende Inzidenz-Schwelle von 100 überschritten. Damit muss der Einzelhandel ab Mittwoch wieder schließen, ab 22 Uhr gilt eine Ausgangssperre und private Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Nach nur 16 Tagen muss auch der Zoo wieder schließen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.674.710 Fälle, das sind 7485 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 474.797 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 962 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Pandemie hat in Italien auch das Verbrechen verändert. So mischt die Mafia Neapels im Maskenhandel und bei Impfungen mit. Doch das ist nicht alles.

Die Geschäfte der Camorra mit der Corona-Krise

Mit einem Versprechen nach mehr Transparenz versucht Markus Söder den Absturz der CSU in der Masken-Affäre aufzuhalten. Seine Bemühungen kommen jedoch nicht gut an.

Deutliche Mehrheit hält Transparenz-Offensive der CSU für unglaubhaft

In der Krise müssen im Job fast alle improvisieren. Wie geht es jenen, die erst am Anfang stehen? Azubis aus der Region sprechen über ihre ungewöhnliche Lehrzeit.

Homeschooling, Hygiene, Kurzarbeit: Hier sprechen Azubis aus der Region

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen