Das Corona-Update vom 23. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Ministerpräsidenten der Länder werden am Mittwoch mit der Bundesregierung darüber beraten, wie es mit den Corona-Regeln weitergehen soll. Momentan sieht es nicht so aus, als würden die gerade geltenden Maßnahmen und der Teil-Lockdown gelockert werden.

In einer Beschlussvorlage, stand, dass der Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember bestehen bleiben soll. Aber immerhin: Weihnachten könnten vielleicht alle mit ihren Familien feiern dürfen. Welche Vorschläge es sonst noch gibt, können Sie in unserem Frage-Antwort-Stück nachlesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Nicht nur das Weihnachtsfest könnte dieses Jahr anders ablaufen als wir es alle gewohnt sind. Auch an Silvester müssen viele vielleicht auf eine liebgewonnene Tradition verzichten: das Feuerwerk. Warum ein Böllerverbot keine gute Idee wäre, hat Marigt Hufnagel aufgeschrieben.

Nordrhein-Westfalen schickt seine Schüler früher in die Weihnachtsferien. Das wäre ein mögliches Modell für Bayern , findet zumindest der CSU-Politiker Stephan Stracke . Er sagte unserer Redaktion: „Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien sollte aufgrund der Corona-Pandemie bundesweit einheitlich der Freitag, 18. Dezember 2020, sein."

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ist optimistisch: Er rechnet damit, dass die ersten Menschen sich noch dieses Jahr gegen Corona impfen lassen können.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 929.133 Fälle, das sind 10.864 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 183.189 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2188 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Wer während des Lockdowns seine Wohnung renovieren will, muss sich unter Umständen gedulden, bis ein Unternehmen Zeit für ihn hat. Durchschnittlich sind die Auftragsbücher der Unternehmen für elf Wochen gefüllt, heißt es von der Handwerkskammer für Schwaben.

Augsburger müssen in Corona-Zeiten auf Handwerker warten

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts deutlich. Doch das Landratsamt sagt: Die Zahlen stimmen gar nicht.

Corona: Warum der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg so stark sinkt

Wie lebt es sich, mit einem Kind in Quarantäne? Gut, solange man selbst nicht arbeiten muss, berichten unsere Eltern-Reporter in Corona-Tagebuch. Wenn sich das ändert, müssen die Eltern entscheiden: "Wer passt wann auf das Kind auf, wer ist wann Ansprech- und Actionpartner für das Kind?"

Wie ist das, wenn das Kind in Quarantäne muss? Eine Mutter und ein Vater berichten

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog. (AZ)

