23.10.2020

Das Corona-Update vom 23. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

20.000 Neuinfektionen am Tag - ab diesem Wert gerät laut Weltärzteverbund-Chef Frank Ulrich Montgomery "die Lage außer Kontrolle". Dann drohe ein zweiter Lockdown, weil sich das Coronavirus anders nicht mehr bremsen lasse, verdeutlichte Montgomery gegenüber der Rheinischen Post. Aktuell melden die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut zufolge am heutigen Freitag 11.242 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Der für Bayerns Corona-Ampel entscheidende 7-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell in keinem schwäbischen Landkreis und auch in keiner kreisfreien Stadt unter 35. In welcher Ampelphase sich Ihre Region befindet und welche Schutzmaßnahmen dementsprechend gelten, erfahren Sie in dieser täglich aktualisierten Übersicht.

Im Stadtgebiet Augsburg liegt der 7-Tage-Inzidenzwert aktuell bei 177,5. Seit heute gelten hier verschärfte Schutzmaßnahmen. Die Ampelphase "Dunkelrot" bedeutet unter anderem eine Sperrstunde ab 21 Uhr. Abendlokale und Kneipen trifft das besonders hart, einige schließen gleich ganz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die verschärften Corona-Maßnahmen treffen auch das Augsburger Staatstheater. Da im Martinipark nach den aktuellen Bestimmungen lediglich 50 Besucher erlaubt sind, wird dort ab Sonntag nicht mehr gespielt. Intendant André Bücker ärgert, dass die Regierung keine Ausnahme für Theater mit entsprechenden Hygienekonzepten macht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In Bayern findet seit 7 Uhr morgens eine Schwerpunkt-Kontrollaktion zur Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht statt. Die Polizei überprüft offiziell noch bis 22 Uhr die geltende Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr sowie je nach Stufe der Corona-Ampel auch auf ausgewiesenen Plätzen in der Innenstadt. Wie die Kontrollaktion in Augsburg bisher verlief, lesen Sie hier.

findet seit 7 Uhr morgens eine statt. Die überprüft offiziell die geltende im Öffentlichen Personennahverkehr sowie je nach Stufe der Corona-Ampel auch auf ausgewiesenen Plätzen in der Innenstadt. Wie die Kontrollaktion in bisher verlief, lesen Sie hier. Während der Corona-Pandemie haben sich bisher deutlich mehr Bürger als sonst mit Petitionen an den Landtag gewandt. Die Politiker kommen mit der Beratung über die Beschwerden kaum noch nach . Der Gesundheitsausschuss plant daher im November eine Sondersitzung . Doch bis dahin könnten einige Anliegen schon nicht mehr aktuell sein. Inwiefern stößt die parlamentarische Demokratie in Bayern gerade an ihre Grenzen?

gewandt. Die . Der Gesundheitsausschuss plant daher im November eine . Doch bis dahin könnten einige Anliegen schon nicht mehr aktuell sein. Inwiefern stößt die parlamentarische Demokratie in Bayern gerade an ihre Grenzen? Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit bescheren der Kirche in Folge der Corona-Krise ein finanzielles Loch. Allein das Bistum Augsburg erwartet durch fehlende Kirchensteuer ein Minus von 35 bis 40 Millionen Euro. Insgesamt kostet die Corona-Krise die Kirche in Bayern mehr als 100 Millionen Euro.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 403.291 Fälle, das sind 11.242 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 86.054 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1964 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Oberbürgermeisterin Eva Weber und die Landräte der Kreise Augsburg und Aichach-Friedberg machen klar, warum sie bei der Maskenpflicht keine Ausnahmen zulassen wollen.

Corona: In Augsburg und Umland müssen Schüler weiter Masken tragen

Trotz strenger Hygieneauflagen findet Corona den Weg in Schulen. Die Folge: plötzlich Quarantäne für Schüler und Lehrer. Wie sie und Eltern damit umgehen.

So geht es Schülern, Eltern und Lehrern in der Corona-Quarantäne

Im Frühling gab es in vielen bayerischen Pflegeheimen Corona-Ausbrüche, mehrere Menschen starben. Wie sich die Einrichtungen jetzt vorbereiten.

Risikogruppe: Wie schützt man Senioren vor Corona?

Seit Freitag gilt für Berufspendler aus ausländischen Corona-Risikogebieten in Bayern eine Corona-Testpflicht. Österreich reagiert umgehend mit scharfer Kritik.

Berufspendler aus Corona-Risikogebieten müssen sich in Bayern testen lassen

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen