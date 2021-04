Das Corona-Update vom 24. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Bundesregierung arbeitet an einer Ausnahme-Verordnung der geltenden Corona-Maßnahmen für Geimpfte und Genesene. Wer bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist oder aber nach einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, soll künftig mehr Rechte und Freiheiten zurückerhalten. Ein am heutigen Samstag abgestimmtes Eckpunktepapier sieht konkret Ausnahmen bei Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen vor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer beraten bei ihrem für Montag anberaumten Impf-Gipfel über die geplante Ausnahme-Verordung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mein Kollege Simon Kaminski offenbart in seiner Analyse gefährliche Defizite im Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik, Bund und Ländern. Da es abgesehen von der Corona-Pandemie immer wieder politische Krisen gibt, wirft er die Frage auf: Braucht die Politik einen Nationalen Sicherheitsrat, um Krisen besser zu managen?

Bundesregierung erklärt Indien zum Virusvarianten-Gebiet . Angesichts der Coronavirus-Variante B.1.617 gilt laut dpa-Informationen ab Montag ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen aus Indien . Deutsche oder Ausländer, die sich dauerhaft in Deutschland aufhalten, müssen vor der Einreise aus Indien einen negativen Corona-Test vorweisen und sich ausnahmslos für 14 Tage in Quarantäne begeben. Erst am Freitag wurde Indien lediglich als Hochrisikogebiet eingestuft. Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament , Manfred Weber, hat die Einstellung aller Flugverbindungen in die EU gefordert.



Rund 160 CSU-Delegierte haben am Samstag im Kongress am Park den Bundestagsabgeordneten zum Direktkandidaten gekürt. Die Präsenzveranstaltung sorgte angesichts der allgemein geltenden Corona-Maßnahmen für Kritik. "Für Politiker gelten die Corona-Regeln wohl nicht", ärgerte sich etwa eine Frau. Die CSU verteidigt die Versammlung. Erneute Kritik am Corona-Management der Stadt Augsburg : Die Opposition beschwert sich über Verzögerungen bei der Kontaktnachverfolgung. Die Stadt sieht das anders. Ist die Nachverfolgung in Augsburg tatsächlich zu langsam?

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.268.645 Fälle, das sind 23.392 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 574.876 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3330 mehr als am Vortag.

