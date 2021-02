vor 34 Min.

Das Corona-Update vom 24. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Damit sich die Corona-Pandemie nicht mehr so schnell ausbreitet, Kinder trotzdem in Kitas und Schulen zurückkehren können und auch erste Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe wieder öffnen können, soll mehr getestet werden, und zwar mit Schnelltests für den Hausgebrauch. Das haben Bund und Länder schon länger beschlossen. Am Mittwoch hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nun die ersten Selbsttests für jedermann zugelassen. Bisher durften sie nur von geschulten Personal durchgeführt werden.

Doch mit den neuen Tests gibt es auch jede Menge neue Fragen: Wie funktionieren die Tests eigentlich? Wie sicher ist das Ergebnis, das sie anzeigen? Und wie viel sollen die Tests kosten? Die Fragen beantworten wir in einem großen Überblick.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Anfang Februar ist im Krankenhaus in Friedberg Corona ausgebrochen . Wie viele Menschen sich tatsächlich infiziert haben und wie viele deshalb gestorben sind, ist noch unklar. Doch ein interner Zwischenbericht des Landesamts für Gesundheit (LGL) macht den Friedberger Verantwortlichen schwere Vorwürfe: In dem Krankenhaus habe es schwere hygienische Mängel gegeben , heißt es darin.

. Wie viele Menschen sich tatsächlich infiziert haben und wie viele deshalb gestorben sind, ist noch unklar. , heißt es darin. Um Geld für die freie Kunstszene in und um Augsburg zu sammeln , veranstalten die Augsburger Philharmoniker ein Benefizkonzert . Die Premiere des Konzerts soll am 25. Februar - also morgen - stattfinden; natürlich digital. Wo Sie das Konzert sehen können, und wie das Spenden funktioniert, erfahren Sie hier.

, Die Premiere des Konzerts soll am 25. Februar - also morgen - stattfinden; natürlich digital. Wo Sie das Konzert sehen können, und wie das Spenden funktioniert, erfahren Sie hier. 180 Menschen werden jeden Tag im Landkreis Donau-Ries gegen das Coronavirus geimpft. Doch bei der Impfung läuft in dem Kreis längst nicht alles rund. Das liegt vor allem an einer Software, die der Freistaat Bayern zur Verfügung stellt.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.402.818 Fälle, das sind 8007 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 430.801 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1393 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

