Das Corona-Update vom 24. Juli

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Mehr als 16 Millionen Menschen in Deutschland haben sich die Corona-Warn-App heruntergeladen – doch offenbar funktionierte sie zuletzt auf vielen Smartphones nicht richtig. Wie zuerst die Bild-Zeitung berichtet hatte, soll die Anwendung nicht oder zu spät vor Infektionsrisiken gewarnt haben.

Das Gesundheitsministerium kennt das Problem zwar seit längerem, offensiv kommuniziert wurde es aber nicht. Etliche Parteien üben deswegen scharfe Kritik. Von der FDP heißt es etwa: "Es ist schon grob fahrlässig, dass das Gesundheitsministerium offenbar verschwiegen hat, dass die Warnung bei verschiedenen Geräten längere Zeit nicht erfolgte."

Was hinter dem Problem steckt und ob Sie betroffen sind, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder stärker an. Das Robert-Koch-Institut zeigt sich deswegen besorgt. "Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet", sagte eine Sprecherin. "Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden." Die Zahl der Neuinfektionen lag am Freitag bei 815 – und damit deutlich höher als in den Vorwochen: "Zuvor lag die Zahl bei um die 500 übermittelten Fällen pro Tag, zeitweise auch deutlich darunter." Die aktuellen Zahlen für alle bayerischen Landkreise finden Sie hier.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 204.183 Fälle, das sind 815 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 50.112 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 63 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 442 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

