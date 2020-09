18:29 Uhr

Das Corona-Update vom 24. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Das Schuljahr in Bayern begann mit Sorgen. Eltern, Lehrer und Schüler fragten sich: Funktioniert ein regulärer Unterricht inmitten der Corona-Krise? Nun wird immer klarer: Vielerorts nicht.

Mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler befinden sich inzwischen in Quarantäne, wie das Kultusministerium mitteilte. Dazu kommen rund 1000 Lehrerinnen und Lehrer. Auch in Schwaben haben sich in nahezu jedem Landkreis Schüler und Lehrer mit dem Coronavirus angesteckt, wie Maria Heinrich und Sarah Ritschel recherchiert haben. Wie die Schulen und das Kultusministerium auf den Unterrichtsausfall reagieren, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Bundeskanzlerin Merkel hat für mehr Transparenz der Politik in der Corona-Krise geworben. "Unser politisches Handeln basiert auf Forschung und auf Fakten, die verständlich und nachvollziehbar vermittelt werden müssen, um Desinformation, Verschwörungstheorien und fatale Rückschlüsse daraus entgegenzuwirken", sagte Merkel in einer Video-Ansprache, die Sie sich hier ansehen können:

– auch, weil die Corona-Krise bereits vorhandene Probleme verschärft hat. Die neueste Nachricht: Der Automobilzulieferer Faurecia will 140 Jobs streichen. Dennoch versuchte Ministerpräsident , Optimismus zu verbreiten. Er wolle "in der keinen allein lassen". Außerdem stecke "in jeder eine Chance". Welche Taten auf diese Worte folgen sollen, lesen Sie hier. Das Coronavirus macht auch vor Spitzensportlern nicht Halt. Nun hat sich der schwedische Fußball-Profi Zlatan Ibrahimovic mit dem Virus infiziert und in Quarantäne begeben. Alle nationalen und internationalen Nachrichten zum Coronavirus lesen Sie laufend aktuell in unserem Live-Blog.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 278.070 Fälle, das sind 2143 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 66.192 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 446 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

