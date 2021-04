Das Corona-Update vom 25. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In Firmen und Schulen werden Antigentests derzeit massenhaft eingesetzt, um das Infektionsgeschehen zu dokumentieren. Durch ein negatives Ergebnis dieser Schnell- und Selbsttest lässt sich eine Infektion mit SARS-CoV-2 aber nicht automatisch ausschließen. Denn häufig beträgt die Sensitivität der Tests nicht mehr als 60 Prozent. Dr. Susanne Johna, Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, warnt daher gegenüber unserer Redaktion vor trügerischer Sicherheit und Leichtgläubigkeit: "Schnelltests sind nicht der Schlüssel hin zu mehr Freiheit."

Wie groß der Nutzen der Antigentests angesichts der begrenzten Zuverlässigkeit ist, hatte vor wenigen Tagen erst meine Kollegin Stephanie Sartor recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) reicht Verfassungsbeschwerde gegen nächtliche Ausgangssperren ein . Die GFF, zu der Politiker von SPD , FDP , Grünen und Linken gehören, richtet sich gezielt gegen die in ihren Augen verfassungswidrigen und weitgehend symbolischen Ausgangsbeschränkungen, will jedoch keineswegs das ganze "Corona-Notbremse-Gesetz" kippen. Die darauf basierende Bundes-Notbremse gilt seit Samstag . In Bayern werden damit die ohnehin schon strengeren Regeln in manchen Bereichen nachgeschärft. Falls Sie allmählich den Überblick verlieren, erfahren Sie hier, was sich in Bayern durch die Bundes-Notbremse ändert.



. Die GFF, zu der Politiker von , , Grünen und Linken gehören, richtet sich gezielt gegen die in ihren Augen verfassungswidrigen und weitgehend symbolischen Ausgangsbeschränkungen, will jedoch keineswegs das ganze "Corona-Notbremse-Gesetz" kippen. Die darauf basierende . In werden damit die ohnehin schon strengeren Regeln in manchen Bereichen nachgeschärft. Falls Sie allmählich den Überblick verlieren, erfahren Sie hier, was sich in Bayern durch die Bundes-Notbremse ändert. Geplante Lockerungen für Geimpfte: Beim Impfgipfel von Bund und Ländern stehen am Montag mögliche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnamen für Geimpfte und Genesene auf der Tagesordnung. Ein entsprechendes Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums liegt unserer Redaktion vor. Welche Ausnahmen vom bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetz für Geimpfte und Genesene darin vorgesehen sind, fasst Andrea Kümpfbeck zusammen. Baden-Württemberg gewährt bereits seit Montag einige Freiheiten für Menschen mit vollständigem Impfschutz – unter Verweis auf einen rechtlichen Zugzwang.



Beim Impfgipfel von Bund und Ländern stehen am Montag mögliche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnamen für Geimpfte und Genesene auf der Tagesordnung. Ein entsprechendes Eckpunktepapier des liegt unserer Redaktion vor. Welche Ausnahmen vom bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetz für Geimpfte und Genesene darin vorgesehen sind, fasst Andrea Kümpfbeck zusammen. für Menschen mit vollständigem Impfschutz – unter Verweis auf einen rechtlichen Zugzwang. Corona-Lage in Indien spitzt sich zu. Die Virusvariante B.1.617 ist in Deutschland bisher nur knapp über 20 Mal nachgewiesen worden. In Indien ist die Lage indes besorgniserregend. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag wurden dort zuletzt binnen 24 Stunden 349.691 neue Coronafälle verzeichnet. Das Problem: „Auch wenn die Infektionszahlen gerade rasant steigen, haben die Menschen eher Angst, dass sie wegen einer Zwangsquarantäne oder eines zweiten harten Lockdowns verhungern könnten, als dass sie am Virus sterben. Deshalb wollen viele sich nicht testen lassen“, berichtet eine ehrenamtliche Helferin. Über die Lage vor Ort, schreibt Philipp Hedemann.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.287.418 Fälle, das sind 18.773 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 578.061 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3.185 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

