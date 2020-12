20:00 Uhr

Das Corona-Update vom 25. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Niklas Molter

Über Monate wurde gewartet, ja auf diesen Moment hingefiebert: auf die Ankunft eines Impfstoffs gegen das Coronavirus, das unser aller Leben in diesem Jahr so sehr verändert hat. Am morgigen Samstag kommt er nun in der Region an: Am Impfzentrum Dasing im Kreis Aichach-Friedberg werden Sozialministerin Carolina Trautner und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek zusammen mit Landrat Klaus Metzger die ersten Impfstoffe entgegennehmen.

Wir werden selbstverständlich auch vor Ort sein, um zu berichten. Einen Tag später beginnt dann das Impfen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

Corona hält die Region nicht erst seit diesen Tagen in Atem. Eine, die das aus erster Hand besonders gut weiß, ist die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Frisch ins Amt gekommen, hatte sie viele Pläne für 2020. Doch in den ersten Monaten als Stadtoberhaupt lief vieles anders als gedacht. Meine Kollegen Nicole Prestle und Stefan Krog haben mit Weber über das Regieren in Krisenzeiten gesprochen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr, vielerorts Maskenpflicht, keine Menschenansammlungen: Im Corona-Lockdown gelten in Bayern strenge Regeln . Viele Menschen halten sich an diese. Alle jedoch nicht: In der ersten Lockdown-Woche gab es in Bayern rund 4400 Anzeigen wegen Corona-Verstößen.

Ziemlich anders als sonst lief 2020 das Weihnachtsfest ab. Gottesdienste mit Besuchern waren nach 21 Uhr verboten. Was für ein ungewöhnliches Jahr hinter uns liegt, wurde auch in den Predigten deutlich. Um all das Dunkle, Schmerzvolle zu überwinden, setzten die Bischöfe vor allem auf gute Erinnerungen .

Im Vergleich zu vor einer Woche sind in Bayern gerade etwa 50 Intensivbetten mehr frei. Entwarnung kann damit nicht gegeben werden. In vielen Landkreisen sind dennoch kaum freie Intensivbetten verfügbar. Zumal es für jedes dieser Betten auch Pfleger braucht, die Patienten betreuen können.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.612.648 Fälle, das sind 25.533 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 305.866 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3985 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren:

In Günzburg explodierte ein Haus, in Denklingen starben vier Männer auf einer Baustelle: Neben Corona gehörten 2020 vor allem Unglücke zu den meistgelesenen Themen aus der Region.

Corona, Verbrechen, Baustellen-Unglück: Diese Themen bewegten die Region 2020

Detailliert seine Flugroute ausgearbeitet hat ein 20-Jähriger in Baden-Württemberg - und so ein Bild erschaffen, mit dem er auf eine Corona-Impfung aufmerksam machen will.

Genau geplant: Pilot fliegt Umrisse einer Impfspritze

Die Augsburger sind im Lockdown weniger unterwegs, doch der Effekt ist viel geringer als im Frühjahr. Eine verlässliche Bewertung ist erst nach den Feiertagen möglich.

Was hat eine Woche Lockdown in Augsburg gebracht?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen