Das Corona-Update vom 25. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Krumbacher Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (CSU) wird verdächtigt, sich an Deals mit Schutzmasken bereichert zu haben. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll einen Maskenhersteller an die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung vermittelt haben und dafür 660.000 Euro bekommen haben. Das Geld soll er nicht versteuert haben.

Wegen dieses Verdachts gegen Nüßlein und eine weitere Person haben Ermittler heute das Abgeordnetenbüro Nüßleins in Berlin, seine Privatwohnung in Berlin, sein Büro in Günzburg und auch sein Haus in Münsterhausen - im Landkreis Günzburg durchsucht. Schon zu Beginn seiner politischen Laufbahn war Nüßlein bundesweit in den Schlagzeilen: Er war damals Vorstandsmitglied der Dessous-Frima von Verona Feldbusch - heute Pooth.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.414.687 Fälle, das sind 11.869 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 432.368 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1567 mehr als am Vortag.

Während der Corona-Krise wählen deutlich mehr junge Menschen die "Nummer gegen Kummer". Was sie bewegt und warum in der Krise auch deutlich mehr Eltern anrufen.

Mit dem Lockdown musste auch der Augsburger Zoo schließen. Zoo-Chefin Barbara Jantschke erzählt im Podcast, was das für Mensch und Tier bedeutet.

Das schöne Wetter lockt die Augsburger ins Freie, viele nehmen es mit den Corona-Regeln nicht mehr so genau. Der städtische Ordnungsdienst bemerkt eine "Pandemiemüdigkeit" – es gibt mehr Widerspruch.

