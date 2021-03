vor 23 Min.

Das Corona-Update vom 25. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Ein Tag nach dem Hin und Her beim Oster-Lockdown steht hinter der deutschen Corona-Politik ein großes Fragezeichen. Denn: Neue Ideen oder Restriktionen, die die Verbreitung des Virus eindämmen sollten, finden sich nunmehr kaum im Beschluss. Ein merkwürdiges Ergebnis, wenn man bedenkt, dass am Donnerstag mit über 22.000 Neuinfektionen so viele gemeldet wurden wie seit Mitte Januar nicht mehr.

Experten halten den Beschluss daher für unzureichend. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, warnte: "Wir können diesen Anstieg nicht stoppen, es sei denn mit einem neuen Lockdown für das Land."

Im Ausland wird Deutschland zunehmend als Negativbeispiel herangezogen. "Lassen Sie nicht geschehen, was in Europa passiert", warnte US-Präsident Joe Biden. "Was ist los mit Alemania?", fragt eine große spanische Zeitung. Unsere Korrespondenten haben zusammengefasst, wie sich spätestens nach den Chaostagen der Blick der Welt auf Deutschland verändert hat.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In der Masken-Affäre ist ein erster Haftbefehl erlassen worden . Nach Informationen unserer Redaktion richtet sich dieser gegen den Lobbyisten Thomas Limberger, der als Schlüsselfigur in der Affäre gilt. Daneben wurde Geld sichergestellt. Nach unseren Informationen ist auch eine Spende von Alfred Sauter an eine Günzburger Stiftung betroffen. Die Affäre hat die CSU in eine tiefe Krise gestürzt.

Es gibt Streit um die Selbsttests in bayerischen Schulen . Zwar besteht in der Schulfamilie Einigkeit darin, dass die Tests zusätzliche Sicherheit bringen. An diesem Punkt hört die Harmonie aber bereits auf. So wird kritisiert, dass die Tests erst im Klassenzimmer durchgeführt werden, wenn die Kinder bereits im Bus zur Schule gekommen sind und mitten im Klassenzimmer sitzen. Außerdem verweigern viele Eltern und Schüler den freiwilligen Test, was Schulleitern sauer aufstößt. Meine Kollegin Stephanie Sartor kommentiert: Die Corona-Tests an den Schulen müssen verpflichtend sein.

Im DFB-Team hat es wenige Stunden vor dem Länderspiel gegen Island einen Corona-Fall gegeben. Gladbachs Jonas Hofmann hatte sich infiziert. Das Gesundheitsamt gab der Austragung des Spiels dennoch grünes Licht, lediglich ein Mitspieler musste in Quarantäne, weil die Quarantänemaßnahmen streng genug waren.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.713.180 Fälle, das sind 22.657 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 480.909 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3466 mehr als am Vortag.

