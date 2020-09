18:40 Uhr

Das Corona-Update vom 25. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Immer wieder Würzburg. Seit Beginn der Pandemie steht die Stadt am Main wieder und wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Im Frühjahr starben nach einem Ausbruch in einem Altenheim 25 Bewohner. Nach dem Ende der Sommerferien gab es früh Ausbrüche in Schulen. Jüngst schnellte die 7-Tage-Inzidenz teilweise auf über 75. Und dennoch wähnt sich die Stadt zu Unrecht in der Kritik.

Seit Beginn der Pandemie wurden über 700 Würzburger positiv auf Corona getestet. Die Stadt erklärt sich das zum einen mit Reiserückkehrern, zum anderen aber vor allem mit einer hohen Quote an Tests, durch die man die Dunkelziffer besser ausleuchte. Andere Kommunen stünden zahlenmäßig besser da, könnten aber mehr unentdeckt Infizierte haben.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt kritisiert deshalb die Konzentration auf die Fälle pro 100.000 Einwohner. Julia Back hat sich für uns mit ihm unterhalten und die Geschehnisse in Würzburg zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Ab Mitte Oktober müssen Rückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne, ohne ihr Gehalt weiter gezahlt zu bekommen. Das soll aber nur dann gelten, wenn kein Homeoffice möglich ist und wenn der Arbeitnehmer nicht "sehenden Auges" in ein Risikogebiet gefahren ist, das Gebiet also erst nach seiner Ankunft zum Risikogebiet wird. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

zu bekommen. Das soll aber nur dann gelten, wenn kein Homeoffice möglich ist und wenn der Arbeitnehmer nicht "sehenden Auges" in ein Risikogebiet gefahren ist, das Gebiet also erst nach seiner Ankunft zum Risikogebiet wird. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen. Politiker und Gewerkschaften befürchten einen massiven Missbrauch der Kurzarbeits-Regelungen . Der Schaden dürfte in Hunderte Millionen Euro gehen. Nur müssen die Anträge schnell genehmigt werden und im Nachhinein könnten zu wenige Prüfer zur Verfügung stehen, befürchtet man beim Zoll.

. Der Schaden dürfte in Hunderte Millionen Euro gehen. Nur müssen die Anträge schnell genehmigt werden und im Nachhinein könnten zu wenige Prüfer zur Verfügung stehen, befürchtet man beim Zoll. Der "Friedberger Advent" wird abgesagt. Die Hygienevorschriften seien unter den gegebenen Umständen nicht umsetzbar, so die Organisatoren. Der Friedberger Advent reiht sich damit in eine Vielzahl abgesagter Weihnachtsmärkte ein. Es gibt aber Hoffnung, dass Friedberg nicht gänzlich auf einen Markt verzichten muss.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 280.233 Fälle, das sind 2153 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 66.557 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 365 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem das deutsche Auswärtige Amt eine Corona-Reisewarnung für Vorarlberg ausgegeben hat, geht im Kleinwalsertal die Angst vor einem zweiten Lockdown um.

Feriengäste reisen ab: Reisewarnung für Vorarlberg trifft auch das Kleinwalsertal

Das Durcheinander aus Reisewarnungen, Verboten und Quarantäneregeln wird immer unübersichtlicher. Hat Brüssel in der Gesundheitspolitik zu wenig zu sagen?

Corona stürzt Europa ins Chaos

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" rufen C-Promis beim Dschungelcamp 2021 nicht in Australien. Wegen Corona ist Drehort der neuen Staffel North Wales.

Neuer Drehort: Dschungelcamp 2021 wird in North Wales aufgezeichnet

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen