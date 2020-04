vor 18 Min.

Das Corona-Update vom 26. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nun also doch: Die Bundesregierung favorisiert bei der Entwicklung einer Corona-Warn-App eine dezentrale Softwarearchitektur. Gesundheitsminister Jens Spahn verkündete die Kehrtwende am Sonntagmorgen in den sozialen Medien. Die Bundesregierung setzt damit bei der Ausgestaltung einer Corona-Warn-App auf ein Maximum an Datenschutz.

Im Ausland werden die deutschen Erfolge in der Corona-Krise teilweise mit viel Anerkennung wahrgenommen. Sieben Korrespondenten berichten, wie andere Länder Deutschlands Weg in der Corona-Krise bewerten – und welche Rolle die Bundeskanzlerin dabei spielt.

Bei den bayerischen Einzelhändlern gibt es derweil heftige Kritik an der Politik. Zwar dürfen ab Montag kleinere Geschäfte wieder öffnen, doch die Verbraucher sind zurückhaltend - und die Händler wütend auf die bayerische Politik. Was sie ärgert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 154.175 Fälle, das sind 1.737 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 40.912 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 365 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 313 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

