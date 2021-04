Das Corona-Update vom 26. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Fast jeder vierte Mensch in Deutschland hat bislang mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Höchste Zeit also, dass sich die Politik damit beschäftigt, dass Geimpfte ihre Grundrechte zurückbekommen. Aus diesem Grund fand heute der Impfgipfel statt. Zwar stand - auch aus Gründen der Solidarität - noch keine komplette Rückkehr zu einem Leben vor Corona zur Debatte, dennoch sollen Geimpfte bald einige Freiheiten zurückbekommen. Und auch die Impf-Priorisierung war Thema. Die Ergebnisse des Gipfels lesen Sie hier.

Dass nicht jeder damit einverstanden ist, dass Geimpfte schon jetzt mehr Freiheiten bekommen, zeigt ein Blick in unsere Redaktion. Solange nicht jeder in Deutschland ein Impfangebot bekommen hat, sollten für Geimpfte und Nicht-Geimpfte dieselben Regeln gelten, meint Stefan Lange. Sarah Schierack sieht das anders. Wer zwei Mal geimpft wurde, soll Rechte zurückbekommen. Ungeimpfte müssen das aushalten - auch wenn es schwer fällt, schreibt sie.

Der impfwillige Rest sitzt weiter zu Hause und wartet auf eine Nachricht von Impfzentrum oder Hausarzt. "Wann bin ich endlich dran und warum wurde eigentlich xy schon geimpft?" Impfneid macht sich breit in Deutschland. 40 Prozent der Deutschen spüren ihn schon, hat eine aktuelle Umfrage ergeben. Über die Ausbreitung eines unschönen Gefühls.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Als Impfweltmeister wird Deutschland nach derzeitigem Stand nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Zu weit enteilt sind Nationen wie Israel, Großbritannien oder die USA . Aber ist es überhaupt sinnvoll, Deutschland mit diesen Ländern zu vergleichen? Ist die deutsche Impfkampagne wirklich so langsam und wo stehen wir im internationalen Vergleich? Diesen und weiteren Fragen ist mein Kollege Jakob Stadler nachgegangen. Die erstaunlichen Ergebnisse seiner Recherche lesen Sie hier.



nach derzeitigem Stand nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Zu weit enteilt sind Nationen wie Israel, oder die . Diesen und weiteren Fragen ist mein Kollege nachgegangen. Die erstaunlichen Ergebnisse seiner Recherche lesen Sie hier. Gut voran beim Impfen kommt die Stadt Augsburg . Gut ein Viertel der Bevölkerung ist bereits geimpft. Dabei spielt am Augsburger Impfzentrum ein Impfstoff mittlerweile keine Rolle mehr. Welcher das ist und wie viele Menschen in Augsburg auf der Warteliste für eine Corona-Schutzimpfung stehen, haben Andrea Baumann und Jörg Heinzle recherchiert.



Welcher das ist und wie viele Menschen in Augsburg auf der Warteliste für eine Corona-Schutzimpfung stehen, haben und recherchiert. In der vergangenen Woche wurde die Bundes-Notbremse beschlossen. Am kontroversesten diskutiert wurde dabei über die nächtlichen Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100. Denn: "Die nächtlichen Ausgangssperren sind ein massiver Eingriff in die Grundrechte", betont nun erneut Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem glaubt er, dass die Notbremse zumindest seinem Bundesland nicht helfen wird. Das ganze Interview mit Weil gibt es hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.299.325 Fälle, das sind 11.907 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 580.266 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2205 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Während Konstanzer Restaurants geschlossen sind, dürfen Schweizer Gastronomen seit vergangenem Montag in ihren Außenbereichen wieder Gäste empfangen.

Leere Terrassen in Konstanz, volle Biergärten in der Schweiz

Der monatelange Lockdown hat den Kinos hart geschadet und die digitale Konkurrenz gestärkt. Trotzdem machen sie Film zum einmaligen Erlebnis. Ein Kommentar.

Das Kino wird aus der Krise in erneuerter Form auferstehen

Aerosolforscher hatten für den Einsatz von mobilen Luftreinigern in Schulen plädiert. Eine ehemalige Stadträtin wollte Spenden für Geräte sammeln, doch die Stadt Augsburg sagte Nein.

Trotz geplanter Spende: Augsburg lehnt Luftfilter für alle Schulklassen ab

Die Ärzteschaft im Marburger Bund ist alarmiert. Die Vorsitzende Johna sieht eine Gefahr durch trügerische Corona-Tests und eine unzureichenden Impfkampagne der Regierung.

Ärztebund warnt vor Corona-Tests: "Freitesten klappt nicht"

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.