Das Corona-Update vom 26. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Der erste Corona-Impfstoff ist in der Region angekommen. Begleitet von der Polizei traf der Transport am Nachmittag im Dasinger Impfzentrum ein und hatte 1400 Impfdosen an Bord. Diese werden jetzt in ganz Schwaben verteilt, am Sonntag soll mit den Impfungen begonnen werden. Redakteurin Sarah Ritschel war vor Ort und berichtet, wie es nun weitergeht.

Begleitet wurde sie von unserem Fotografen Ulrich Wagner. Er konnte sich unter anderem die Box mit dem Impfstoff ganz aus der Nähe ansehen. Mehr Impressionen finden Sie hier in der Bildergalerie.

In Halberstadt in Sachsen-Anhalt haben die Impfungen gegen das Coronavirus bereits begonnen. Als Erste wurde eine 101-jährige Frau geimpft. Beobachtern zufolge nahm sie den Pieks gelassen entgegen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Polizei hat Radfahrer in Augsburg kontrolliert, die keine Maske trugen. Die Stadt sagt, ein Mund-Nasen-Schutz sei nur für Fußgänger nötig. Doch wer hat nun Recht? Das hat Tobias Karrer in Erfahrung gebracht.

Aufatmen für Ministerpräsident Markus Söder: Auch sein zweiter Corona-Test fiel negativ aus. Er hatte sich freiwillig in Quarantäne begeben, nachdem Staatskanzleichef Florian Herrmann sich mit Corona infiziert hatte.

In Japan wurde erstmals die in England aufgetretene Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nun macht das Land die Grenzen dicht. In unserem News-Blog halten wir Sie immer über die wichtigsten Corona-Nachrichten auf dem Laufenden.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.627.103 Fälle, das sind 14.455mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 308.651 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2785 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise weniger aussagekräftig sind als sonst. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

