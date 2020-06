17:29 Uhr

Das Corona-Update vom 26. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Denis Dworatschek

Vor einigen Wochen hat Corona viele deutsche Urlauber kalt erwischt. Plötzlich saßen Tausende von ihnen rund um den Globus fest. Doch die Bundesregierung kam ihnen zur Hilfe und holte einen nach dem anderen zurück. Dafür gibt es aber jetzt die Quittung. Immerhin kostete die ganze Aktion 94 Millionen Euro. Doch die Zurückgeholten können aufatmen - nicht jeder muss den gleichen Anteil zahlen. Mehr dazu lesen Sie in unseren Corona-News.

Ende Juni nähert sich nun das durchwachsene Schuljahr dem Ende. Für viele Schüler wird es vielleicht das letzte sein. Und dann? Berufseinsteiger haben es die Tage schwer: Vorstellungsgespräche via Webcam und weniger Angebote für Ausbildungen sind nur zwei Herausforderungen von vielen. Unsere Kollegin Tanja Ferrari hat sich umgehört und mit Experten vom Jobmarkt gesprochen. Welche Tipps diese für Berufseinsteiger haben, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 192.556 Fälle, das sind 477 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 48.202 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 80 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 272 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem Ferienportal des Bayerischen Jugendrings gibt es Betreuungsangebote für Erst- bis Sechsklässler und Förderungen für Eltern, die kaum noch Urlaubstage haben.

Neue Plattform für Kinderbetreuung in den Sommerferien gestartet

Wegen Corona verschieben die Chefs des Spectrum Clubs, Ufuk Aykut und Michael Klein, Konzerte ins Jahr 2021. Worauf die beiden nun hoffen, erzählen Sie hier.

Spectrum-Chefs: "Es muss schnell Lösungen für Veranstalter geben"

Die Besucherzahlen in den Freibädern in Augsburg sind niedrig. Die coronabedingten Auflagen schrecken offenbar viele ab. Was halten Badegäste von den Regeln?

Corona-Sommer: Der Ansturm auf die Freibäder in Augsburg bleibt aus

Der Betrieb in den Kindertagesstätten wird auch in Augsburg schrittweise wieder aufgenommen. Mehr zu den Einschränkungen und Regeln lesen Sie hier.

So verändert Corona den Alltag in Augsburger Kitas

Ab Ende Juli könnte auf dem Plärrer ein Mini-Vergnügungspark entstehen. Mit einem Maßnahmenpaket, das mehr Außengastronomie vorsieht, soll Augsburg attraktiver werden.

Mit einem Freizeitpark beim Plärrer will Augsburg Besucher anlocken

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen