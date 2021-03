vor 25 Min.

Das Corona-Update vom 26. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Von über 70.000 Todesopfern der Corona-Pandemie war in Deutschland nur knapp ein Dutzend unter 20 Jahre alt. Dementsprechend lag der Fokus der Öffentlichkeit bislang nicht auf den gesundheitlichen Auswirkungen einer Infektion für Kinder. Jetzt tauchen immer mehr Fälle auf, die doch Sorge bereiten. Es geht um einzelne schwere Spätfolgen.

So wurden vermehrt Fälle des Multi-Entzündungssyndroms PIMS beobachtet. In diesen Fällen verlief die Corona-Infektion regelmäßig harmlos, sechs bis acht Wochen später wurden die Kinder dann schwer krank. Teilweise benötigten sie herzstützende Medikamente wegen des Risikos eines Herzversagens. An der Uniklinik Augsburg heißt es deshalb: "Jetzt zeigt sich, dass das Virus auch für Kinder wesentlich heimtückischer sein kann als bisher angenommen." Sieben solcher Fälle hatte es dort in den vergangenen Monaten gegeben, alle konnten behandelt werden.

Auch in anderer Hinsicht leiden die Kinder an der Pandemie. Grundschüler haben allein im ersten Lockdown ein halbes Jahr verloren. Das geht aus Berechnungen des Augsburger Pädagogik-Professors Klaus Zierer hervor. Verglichen wurden Erhebungen über den Lernstand von nach dem Lockdown mit denen der Vorjahre. Besonders stark seien demnach bildungsferne Schichten betroffen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Statt die Vorbereitungen zur Herstellung des Impfstoffs Sputnik V in Illertissen voranzutreiben, gibt es auf dem Gelände von R-Pharma aktuell einen Baustopp . Der russischen Impfhoffnung aus dem Herzen Schwabens steht etwas Urdeutsches entgegen: die Baugenehmigung fehlt. Das Landratsamt hat entsprechende Recherchen unserer Redaktion bestätigt. Aktuell sei der Baustopp freiwillig. Das Umweltministerium verweist jedoch auf den nötigen Schutz der Anwohner, dem im Genehmigungsverfahren Rechnung getragen werde. Es bleibt abzuwarten, ob unter diesen Umständen im Sommer in Illertissen wie geplant Impfstoff produziert werden kann.

Der AstraZenaca-Impfstoff hat ein problematisches Image. Zunächst gab es Berichte über eine vermeintlich schlechtere Wirksamkeit, dann der Impfstopp wegen möglicher Nebenwirkungen. Wie stark hat dabei das Vertrauen der Menschen gelitten? In den Impfzentren der Region jedenfalls bleibt der Impfstoff nicht liegen. Experten erwarten, dass mit der Impfung beim Hausarzt mögliche Bedenken zerstreut werden können.

Gesundheitsminister Jens Spahn drängt die Länder zu einem schnelleren Impftempo. 4,5 Millionen Impfdosen waren am Freitag geliefert, aber noch nicht verimpft. Eine solche Lagerhaltung ist bislang üblich, um jeweils eine rechtzeitige zweite Impfung sicherzustellen. Angesichts der großen erwarteten Liefermengen in den nächsten Wochen sei eine solche Lagerung aus Spahns Sicht jedoch nicht mehr nötig. Gleichzeitig warnte RKI-Chef Wieler, dass er sehr hohe Fallzahlen erwarte.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.734.753 Fälle, das sind 21.573 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 484.499 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3590 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Krisenmanager geben ein verheerendes Bild ab. Noch mehr als handwerkliche Fehler setzt vielen Menschen zu, dass die Corona-Maßnahmen keiner Logik mehr folgen.

Warum die Deutschen der Corona-Politik nicht mehr vertrauen

Kaum eine Branche leidet härter unter dem Lockdown, über 200.000 Jobs gingen verloren. Nirgendwo gibt es mehr Kurzarbeit - besonders in Bayern.

200.000 Jobs verloren gegangen: Pandemie trifft Gastgewerbe massiv

Teuer, aber nicht die besten und fleißigsten: Der Mindelheimer Abgeordnete Pschierer attackiert Pädagogen. Jetzt schaltet sich Minister Piazolo ein.

Kultusminister Piazolo reagiert scharf auf Pschierers Kritik an Lehrern

Seit Monaten sind in Bayern die Hotels geschlossen. Betreiber sind verzweifelt, Urlauber enttäuscht. Viele wollen nun nach Mallorca. Klappt das oder kommt ein Verbot?

Urlaub in Corona-Zeiten: Der Frust bei Reisenden und Hoteliers ist groß

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen