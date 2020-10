26.10.2020

Das Corona-Update vom 26. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Es ist eine traurige Nachricht für viele Menschen in und um Augsburg, vor allem aber für die betroffenen Händler: Der Augsburger Christkindlesmarkt wurde heute abgesagt. Grund dafür sind die weiter steigenden Corona-Fallzahlen. Nach Auffassung der Stadt sind Großveranstaltungen zu riskant - trotz Hygienekonzept.

Was das für die Schausteller bedeutet und ob es vielleicht doch noch die Chance auf einen kleinen Ersatz-Christkindlesmarkt gibt, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Augsburg ist in der Tabelle unter den ersten Zehn. Im Fußball wäre das keine schlechte Nachricht, in der Corona-Krise schon. Denn die Stadt gehört zu den zehn bayerischen Regionen mit besonders hohen Corona-Zahlen. Wer die übrigen neun sind, können Sie hier nachlesen.

ist in der Tabelle unter den ersten Zehn. Im Fußball wäre das keine schlechte Nachricht, in der Corona-Krise schon. Denn die Stadt gehört zu den Wer die übrigen neun sind, können Sie hier nachlesen. Immer wieder steht in der Corona-Politik Grundrecht gegen Grundrecht. Und es gab bereits zahlreiche Verbote, die von Gerichten gekippt worden sind. Bedeutet das, dass die Politik im Kampf gegen die Pandemie übers Ziel hinausschießt? Dieser Frage ist Rudi Wais nachgegangen.

Dieser Frage ist Rudi Wais nachgegangen. Wer aktuell noch einen Urlaub in Österreich oder der Schweiz plant, eine Fernbeziehung führt oder die Verwandten besuchen will, hat es nicht leicht. Denn nun gibt es auch für die Nachbarländer wieder strengere Auflagen. Mein Kollege Axel Hechelmann erklärt ausführlich, welche Quarantäne-Regeln aktuell gelten.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 437.866 Fälle, das sind 8685 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 91.569 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1583 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

