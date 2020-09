vor 35 Min.

Das Corona-Update vom 26. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Der Donisl-Wirt in München gibt auf. Die bekannte Münchner Gaststätte war stärker als andere auf Touristen angewiesen. Als die ausblieben, ging es nicht mehr weiter. Ab dem neuen Jahr soll ein neuer Pächter übernehmen.

Offenbar sind es vor allem die Großen, die angesichts der Pandemie Probleme bekommen. Das mag an der Angst der Kunden vor Massenansammlungen liegen. Es wird aber auch immer deutlicher, wie viel stärker große Gaststätten auf Touristen angewiesen sind, die in Städten wie München oder Augsburg nun größtenteils ausblieben.

Der Gaststättenverband will den Fall Donisl nicht überdramatisieren. Aber: Nur Gaststätten mit großen Außenbereichen seien zufriedenstellend über den Sommer gekommen. Viele andere hätten über den sonst so ertragreichen Sommer keinen Puffer aufbauen können. Wenn es im Herbst zu weiteren Einschränkungen kommt oder die Leute aus Angst vor Ansteckung daheim bleiben, könnte der Donisl-Wirt nur einer der Ersten von vielen gewesen sein.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der Virologe Hendrik Streeck ist dafür bekannt, für einen lockereren Umgang mit Corona zu werben. Man dürfe die Gefahr nicht überdramatisieren, sagte er im Interview mit unserer Redaktion. Stattdessen könne man es sich erlauben, vermehrt auf Eigenverantwortung zu setzen . Große Hoffnungen setzt er in den Umgang mit neuen Antigentests und neue Behandlungsmethoden.

Seit Ende Mai können sich Augsburger, die vermuten, sich mit Corona infiziert zu haben, auf dem Messegelände testen lassen. 7000 Menschen haben dieses Angebot bislang in Anspruch genommen. Wer sich testen lassen will, sollte vorab online einen Termin vereinbaren. Nun gibt es Überlegungen im Stadtrat, das Zentrum auch am Wochenende zu öffnen.

Auf Corona-Demonstrationen zeichnet sich ab, wie stark sich bestimmte Teile der Bevölkerung von der Politik entfernt haben. Entscheidungsträger haben nun wieder das geflügelte Wort der Bürgerbeteiligung für sich entdeckt. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber denkt für Augsburg darüber nach, interessieren sich sonst gerade junge Leute doch so selten für Lokalpolitik. Die Idee: Ein Bürgerbeirat, der in einem Losverfahren zusammengesetzt werden könnte, soll mitreden dürfen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 282.730 Fälle, das sind 2507 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 67.005 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 448 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

