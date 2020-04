19:58 Uhr

Das Corona-Update vom 27. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jakob Stadler

Seit heute dürfen auch in Bayern Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Zumindest - das war der Stand heute morgen - die mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern. Doch genau am ersten Tag der Öffnungen entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof: Das Verkaufsverbot für große Geschäfte in Bayern ist verfassungswidrig. Das hätte aber erst einmal gar nichts geändert, denn das Gericht setzte die Vorschrift wegen der Pandemie-Notlage "ausnahmsweise" nicht außer Kraft. Doch am Abend war die Situation schon wieder eine andere: Ab sofort können in Bayern auch große Geschäfte öffnen - allerdings nur, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verkleinern. Am Dienstag könnten also deutlich mehr Läden geöffnet sein als am Montag.

Markus Söder betonte heute nach einer Video-Schalte des CSU-Vorstandes aber nochmals, dass er die Corona-Maßnahmen nur vorsichtig lockern möchte. Bei der Gastronomie seien Lockerungen seiner Einschätzung nach ab Ende Mai denkbar.

Es bleibt also ein langer Weg. Doch nach fünf Wochen sind nun Lockerungen in Bayern in Kraft getreten - und gleichzeitig auch eine Verschärfung, nämlich die Maskenpflicht. Damit Sie nicht den Überblick darüber verlieren, welche Regeln momentan eigentlich gelten, haben wir die Änderungen zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 155.193 Fälle, das sind 1018 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 41.070 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 158 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 314 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

