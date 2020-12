vor 2 Min.

Das Corona-Update vom 27. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Exakt elf Monate ist es her, dass die erste Corona-Infektion in Deutschland bekannt wurde. Jetzt soll der Impfstoff der Pandemie ein Ende bereiten. Heute begann die Impfkampagne der Bundesregierung. Mehr über den Impfstart und seinen Verlauf erfahren Sie hier.

Auch in der Region wurde das Vakzin heute erstmals gespritzt. Vom Dasinger Impfzentrum aus wurden 1400 Dosen in ganz Schwaben verteilt. Die Stadt Augsburg erhielt von der ersten Lieferung hundert Dosen, am Sonntag gegen neun Uhr rollte das erste mobile Impfteam der Stadt los. Wie die ersten Impfungen abliefen, haben wir in diesem Text zusammengefasst.

Vereinzelt kam es in Schwaben aber zu Verzögerungen. Darunter in den Landkreisen Dillingen und Augsburg. Warum es zu den Pannen kam und wie die Landräte reagierten, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die ersten Menschen konnten zwar inzwischen geimpft werden, die Produktion des Impfstoffs hinkt aber der gewaltigen Nachfrage hinterher. Die Regierung könnte dafür sorgen, dass mehr Dosen in kurzer Zeit produziert werden. Wie? Das lesen Sie in unserem Kommentar.

" Wir müssen das gemeinsam schaffen. Politik und Wirtschaft sind enger zusammengerückt. Und das ist gut so", sagt BMW-Chef Oliver Zipse über die Corona-Krise. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt er, wie sich die Pandemie auf sein Unternehmen ausgewirkt hat.

Selten wurde ein Jahr so von einem einzigen Thema dominiert wie 2020 von der Corona-Pandemie. Obendrauf kam noch die Wahl in den USA. Andere Themen fanden dabei eher wenig Beachtung. Doch die Konflikte dieser Welt machten vor Corona nicht Halt. Ein Überblick.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.640.858 Fälle, das sind 13.755 als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 311.091 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2440 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise weniger aussagekräftig sind als sonst. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

