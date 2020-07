vor 1 Min.

Das Corona-Update vom 27. Juli

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Im niederbayerischen Mamming haben sich 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus angesteckt. Das hat die Politik aufgeschreckt - gerade auch mit Blick auf die Reisezeit. Ministerpräsident Markus Söder forderte deshalb schon am Vormittag in einer Pressekonferenz verpflichtende Tests für Reiserückkehrer. Nachdem am Nachmittag auch Bundeskanzleramtschef Helge Braun dazu Stellung bezog, steht nun fest: Für Rückkehrer aus Risikogebieten soll bundesweit eine Corona-Test-Pflicht kommen. Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn am frühen Abend an.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt wieder an, der Ausbruch in Mamming trägt dazu einen großen Teil bei. Das Robert-Koch-Institut spricht von einer beunruhigen Entwicklung. Aber wie groß ist nun die Gefahr einer zweiten Welle? Antworten darauf bekommen Sie hier.

In Bayern kann sich jeder freiwillig auf das Coronavirus testen lassen - egal, ob sie Symptome haben oder nicht. Allerdings gibt es auch Ärzte, die da nicht mitmachen. Mein Kollege Jonas Voss erklärt, warum manche Praxen die Tests nicht anbieten und wo Sie eine Übersicht mit Ärzten finden, bei denen Sie einen Corona-Test machen können.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In die Kölner Lanxess-Arena passen normalerweise 20.000 Menschen. Seit Monaten allerdings steht sie leer, Konzerte dürfen nicht stattfinden. Die Arena ist nur ein Beispiel dafür, wie Corona die Veranstaltungsbranche trifft. In Köln läuft nun ein Test, der Aufschluss darüber geben soll, in welchem Ausmaß Großveranstaltungen künftig möglich sein können. Heute Abend spielt Nena - vor 2400 Zuschauern in 58 Plastikboxen.

Der Ballon d'Or - die Wahl zum besten Fußballer des Jahres - fällt in diesem Jahr aus. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge findet aber: Robert Lewandowski sollte trotzdem ausgezeichnet werden. Er findet es nicht fair, dass der Preis in diesem Jahr nicht vergeben wird.

Bayern-Boss findet aber: sollte trotzdem ausgezeichnet werden. Er findet es nicht fair, dass der Preis in diesem Jahr nicht vergeben wird. Es war eine Spendensammlung für freie Künstler, die am Staatstheater Augsburg während der Corona-Krise für Aufsehen sorgte - allerdings nicht im positiven Sinn. Stattdessen erhielt Konzertmeisterin Agnes Malich, die sich für die Aktion einsetzte, eine schriftliche Ermahnung des Intendanten André Bücker. Heute wurde der Streit beigelegt - mit einem offenbar recht unterhaltsamen Termin im Arbeitsgericht, wie Rüdiger Heinze beschreibt und resümmiert: "Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut."

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 205.609 Fälle, das sind 340 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 50.501 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 219 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 641 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

