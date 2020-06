vor 32 Min.

Das Corona-Update vom 27. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es sind die Fragen, die in den vergangenen Tagen und Wochen in vielen deutschen Haushalten diskutiert wurden: Habe ich Corona? Oder hatte ich es schon? Wie finde ich das heraus und wie viel kostet mich ein Test? Ein Überblick über die Tests, ihren Ablauf und die anfallenden Kosten.

Genaue Informationen über Corona-Tests sollten auch Touristen einholen, die aus Risikoregionen kommen und in Bayern Urlaub machen möchten. Denn sie müssen nun testen lassen, bevor sie nach Bayern kommen und dort in Hotels übernachten möchten. Warum Ministerpräsident Markus Söder eine derartige Regelung einführen will, lesen Sie hier.

Immerhin: Sind die Urlauber mal da und haben Lust zu baden, haben sie genug Platz. Zumindest in Augsburgs Freibädern. Während die Badeseen einen guten Zulauf verzeichnen, bleibt der große Ansturm auf Augsburgs Freibäder bislang aber aus. Eine erste Bilanz zeigt, dass die coronabedingten Höchstgrenzen der Besucherzahlen bei Weitem nicht erreicht werden.

Wenig los ist auch in den Theatern und Kinos. Allerdings nicht freiwillig. Dort dürfen Aufführungen nur mit wenigen Zuschauern, vor allem aber auch mit Abstand gezeigt werden. Kultur-Redakteur Richard Mayr wollte wissen, wie sich das für Schauspieler und Publikum anfühlt.

Über seine Gefühle hat auch Dr. Friedrich Pürner, Leiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, gesprochen. Nach 96 positiven Coronatests auf einem Inchenhofener Spargelhof wurde in der Bevölkerung Kritik an ihm und seinem Team laut. Nun nimmt Dr. Püchner zu den wichtigsten Kritikpunkten, die in Leserbriefen, Anrufen in unserer Redaktion und Facebook-Kommentaren geäußert wurden, Stellung. Was er zu sagen hat, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 193.243 Fälle, das sind 687 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 48.262 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 60 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 295 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

