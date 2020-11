vor 39 Min.

Das Corona-Update vom 27. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das bayerische Kabinett hat zwar schon am Donnerstag beschlossen, wie die Corona-Regeln für Bayern ab dem 1. Dezember aussehen sollen, dennoch stellte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder den Beschluss am Freitag noch mal in einer Sondersitzung im bayerischen Landtag vor.

Neu waren dabei eigentlich nur zwei Dinge: 1. Forderte Söder die bayerischen Kommunen auf, Erzieherinnen und Erzieher besser zu bezahlen. Er sagte, der Freistaat würde sich auch an den Kosten begteiligen. 2. Will der Freistaat eine Studie finanzieren, die untersucht, wo genau sich Menschen eigentlich mit dem Coronavirus anstecken.

Von der Opposition im Landtag gab es viel Kritik an Söders Corona-Politik. So sagte etwa die Chefin der Grünenfraktion im Landtag, Katharina Schulze: "Sie werden Ihrer Verantwortung für Bayern nicht gerecht. Der Wellenbrecher-Lockdown hat nicht wie gewünscht funktioniert." Mehr dazu lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der Landkreis Passau verzeichnet in Bayern den höchsten Inzidenzwert - also die Zahl der Menschen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner, die sich binnen einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt hat. In dem niederbayerischen Kreis liegt der Wert aktuell bei 440. Deshalb gelten dort ab Samstag Ausgangsbeschränkungen. Passauer dürfen ihre Wohnung nur noch mit triftigem Grund verlassen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.006.394 Fälle, das sind 22.806 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 197.988 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4455 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

