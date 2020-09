vor 40 Min.

Das Corona-Update vom 27. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Rund sieben Monate nach dem Beginn der Corona-Pause ist der Profi-Sport wieder im Gespräch. Wie ambivalent der Umgang damit ist, zeigt sich aktuell in Augsburg.

Im Süden der Stadt wird in der WWK-Arena wieder gejubelt. Beim überraschenden 2:0-Sieg des FCA gegen Dortmund waren 6000 Fans anwesend. FCA-Coach Heiko Herrlich sprach danach davon, es habe sich wie in einem vollen Stadion angefühlt. Die Fans selbst erlebten einen erstaunlich entspannten Fußball-Tag, auch wenn nicht dieselbe Stimmung aufkam wie zuvor. Johannes Graf hat sich für uns umgehört.

Im Norden der Stadt sieht es ganz anders aus. Den Panthern droht im Curt-Frenzel-Stadion der Saisonabbruch. Der Grund: Eishockey ist in einem viel größeren Maß auf Zuschauereinnahmen angewiesen, es darf aber nur jeder Fünfte rein. Die Erlöse aus der TV-Übertragung kompensieren hier die Verluste bei Weitem nicht. Deswegen denkt die DEL nun verschiedene Szenarien durch.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Und noch eine Rückkehrer: Die Messe GrindTec in Augsburg wurde im März wegen Corona abgesagt und soll jetzt Mitte November stattfinden. In einem Kraftakt haben die Veranstalter ein Hygiene-Konzept erstellt, um die Messe durchführen zu können.

in wurde im März wegen abgesagt und soll jetzt Mitte November stattfinden. In einem Kraftakt haben die Veranstalter ein Hygiene-Konzept erstellt, um die Messe durchführen zu können. Markus Söder bleibt seinem harten Corona-Kurs treu. In einer Rede auf dem digitalen CSU-Parteitag schwor er seine Partei auf einen schweren Corona-Winter ein. Trotz der ernsten Rede konnte sich Söder einen merkwürdigen Gag mit einer Tasse nicht verkneifen.

bleibt seinem harten Corona-Kurs treu. In einer Rede auf dem digitalen schwor er seine Partei auf einen ein. Trotz der ernsten Rede konnte sich Söder einen merkwürdigen Gag mit einer Tasse nicht verkneifen. Hallenbäder haben mit der Pandemie zu kämpfen. Es dürfen nur weniger Gäste kommen, vielerorts muss man sich vorher anmelden. Oft bilden sich lange Schlangen vor dem Eingang. Die Betreiber fürchten aber steigende Infektionszahlen. Denn es sei eine Herausforderung, für eine gute Durchlüftung zu sorgen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 284.140 Fälle, das sind 1411 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 67.255 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 251 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

