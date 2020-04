vor 35 Min.

Das Corona-Update vom 28. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Kindertagesstätten und Schulen sind seit Wochen zu. Eltern reiben sich zwischen Homeoffice und Homeschooling auf. Kinder vermissen ihre Freunde. Wie lange geht das noch gut? Unsere Autorin hat aufgeschrieben, wie Corona Eltern und Kinder an ihre Grenzen bringt.

Bayern lockert und verlängert: Für einige Bereiche des öffentlichen Lebens hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) bei einer Pressekonferenz am Dienstag Lockerungen der Beschränkungen angekündigt. Dafür bleibt es in anderen Bereichen doch noch länger bei Verboten. Unser Autor hat aufgelistet: Das ist wieder erlaubt - und das nicht.

Während Bayern also noch eher zurückhaltend ist was eine Rückkehr zum normalen Alltag anbelangt, sind die Nachbarn aus Österreich diesbezüglich schon forscher unterwegs. Ab dem 1. Mai gelten überhaupt keine Beschränkungen mehr. Die Bürger werden lediglich gebeten, auch weiterhin die Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 156.337 Fälle, das sind 1.144 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 41.406 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 336 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 317 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Ausreichend Bewegung ist wichtig. Nicht nur, aber auch in der Krise unterstützt regelmäßiger Sport beim Fit- und Gesundbleiben. Das ist in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen gar nicht so einfach. Aber es gibt sie, die Möglichkeiten. Und wir zeigen sie.

So sporteln die Bayern in der Krise.

Nicht nur Sport, auch frische Luft tut Menschen gut. Dazu gehen viele verstärkt in Parks. Auch in Frankreich. Dort hat jetzt allerdings ein Bürgermeister gleich 40 Sitzgelegenheiten entfernen lassen. Was für eine skurrile Geschichte

Warum ein Bürgermeister Parkbänke abmontiert

In vielen Bundesländern erleben sie gerade eine regelrechte Renaissance, der Rapper Sido etwa setzt auf sie als Ausgleichsort für "normale Konzerte": Autokinos. Noch dürfen die in Bayern nicht öffnen. Aber...

Eröffnet in Augsburg bald ein Autokino?

Frühjahr ist Erntezeit. Doch: Im Wittelsbacher Land fehlt es an Erntehelfern. Die Schließung der Restaurants und die damit verbundene reduzierte Nachfrage tut ihr Übriges. Es gibt bereits spürbare Konsequenzen.

Nicht alle Spargel können geerntet werden

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

