Das Corona-Update vom 28. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Ab Morgen werden Teile des öffentlichen Lebens wieder hochgefahren. Eine Gruppe von Medizinern sieht diese Entwicklung kritisch. Sie fordern einen längeren Lockdown. Der Grund: Die Infektionszahlen sinken trotz des Lockdowns kaum. Mit ihrer Forderung berufen sich die Mediziner auf ein Rechenmodell, welches das Wettrennen zwischen Lockdown, Virusmutationen und Corona-Impfungen voraussagen soll. Wie es sich nach Ansicht der Mediziner gewinnen lässt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Gestern demonstrierten 150 Menschen in Augsburg gegen die Maßnahmen der Bundesregierung . Der Großteil hielt sich an die Auflagen. Einige versuchten, sie mit gefälschten Attests zu umgehen. Ein Mann zeigte den Hitergruß. Lesen Sie hier mehr über die Demonstration.

gegen die Maßnahmen der . Der Großteil hielt sich an die Auflagen. Lesen Sie hier mehr über die Demonstration. Ein Masken-Eklat der anderen Art beschäftigt die Politik. Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein hat das Angebot eines Herstellers an das Gesundheitsministerium weitergeleitet. Die Behörde hat das inzwischen bestätigt. Nüßlein selbst bestreitet indes, dass Provision geflossen sei. Die wichtigsten Neuigkeiten im Fall Nüßlein.

hat das Angebot eines Herstellers an das weitergeleitet. Die wichtigsten Neuigkeiten im Fall Nüßlein. Augsburger Studenten kämpfen mit den Auswirkungen von Corona . Viele leiden zunehmend unter psychischer Erschöpfung und geraten finanziell unter Druck. Lesen Sie hier mehr über die Sorgen der Studierenden.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.442.336 Fälle, das sind 7.890 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 436.465 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1241 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

