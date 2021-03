Das Corona-Update vom 28. März

Einreisebeschränkungen an Bayerns Grenzen fallen weg. Seit Mitternacht dürfen nicht mehr nur bestimmte Personengruppen nach Bayern einreisen. Das liegt an der geänderten Einstufung von Tirol, Tschechien sowie der Slowakei durch das Robert-Koch-Institut. Test- und Anmeldepflicht bleiben allerdings ebenso wie die Grenzkontrollen bestehen.

Im Osten Österreichs soll die "Osterruhe" die dritte Corona-Welle brechen. Während Kanzlerin Angela Merkel zurückgerudert ist, gilt zumindest im Osten des Nachbarlandes ein strenger Lockdown über Ostern. Indes lockert Dänemark die Corona-Regeln, wohingegen in Großbritannien bereits seit Anfang Januar ein strikter Lockdown gilt. Hier finden Sie einen Überblick der aktuellen Lockdown-Regelungen in Europa .

Veranstalter von Festivals und Events in Bayern hoffen auf den Sommer. Erst Anfang des Monats wurden sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz abgesagt, auch die Ritterspiele auf Schloss Kaltenberg finden heuer nicht statt. Zahlreiche andere Veranstaltungen stehen derzeit noch in den Sternen. Bei der Lindauer Gartenschau denkt man aktuell aber an keine Absage.