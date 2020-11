20:00 Uhr

Das Corona-Update vom 28. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Wird es eine Impfpflicht geben? Diese Frage treibt derzeit viele Menschen um. Im bayerischen Gesundheitsministerium lautet die Antwort knapp: „Eine gesetzliche Impfpflicht war und ist nicht vorgesehen.“ Wolfgang Schäuble bestätigt das für die Bundesebene: "Wir brauchen die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen. Aber eine Impfpflicht wird es nicht geben", erklärt der Bundespräsident im Interview mit unserer Redaktion. Er selbst werde "vermutlich relativ bald in Abwägung der Risiken und möglicher Nebenwirkungen sagen können: Ja, ich bin froh, wenn ich die Impfung bekommen kann", so Schäuble weiter.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die vorgesehenen regionalen Impfzentren in Bayern auf Hochtouren. Warum nicht nur konsequente Impfgegner diese zunächst links liegen lassen werden, kommentiert Markus Bär. Ab wann im Freistaat voraussichtlich Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können und wer dabei als Erstes an die Reihe kommen soll, haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Angela Merkel hat sich erst kürzlich dafür ausgesprochen, alle Skigebiete in Europa zu schließen. Mit dieser Ansicht ist die Kanzlerin offenbar nicht allein. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion zeigt: Fast drei Viertel der Befragten (73,8 Prozent) sind der Meinung, dass der Skitourismus wegen der Pandemie eingedämmt werden sollte . Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.028.089 Fälle, das sind 21.695 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 201.950 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3962 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

