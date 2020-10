vor 25 Min.

Das Corona-Update vom 29. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Deutschland fährt das öffentliche Leben herunter – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Ab Montag gelten drastische Einschränkungen: Restaurants schließen, Kontakte müssen reduziert werden, die Maskenpflicht wird verschärft.

In Augsburg greifen diese Maßnahmen bereits ab dem morgigen Freitag. Oberbürgermeisterin Eva Weber begründete den Schritt unter anderem mit der hohen Zahl an Neuinfektionen. Augsburg zählt mit einem Inzidenzwert von rund 257 zu den am stärksten betroffenen Regionen in Deutschland.

Nicole Prestle, Leiterin der Lokalredaktion Augsburg, hat recherchiert, was nun auf Bürgerinnen und Bürger in Augsburg zukommt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Bis zum bundesweiten "Lockdown light" dauert es noch ein paar Tage – und die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Höchstwert erreicht . Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es zuletzt 16.774 Fälle innerhalb eines Tages. Bundeskanzlerin Angela Merkel , die gestern gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigte, bezeichnete die Lage in Deutschland heute Morgen noch einmal als dramatisch. "Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle. Ausnahmslos" , sagte Merkel bei einer Regierungserklärung im Bundestag , die Sie sich hier noch einmal ansehen können.

. Nach Angaben des gab es zuletzt 16.774 Fälle innerhalb eines Tages. Bundeskanzlerin , die gestern gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigte, bezeichnete die Lage in heute Morgen noch einmal als dramatisch. , sagte bei einer Regierungserklärung im , die Sie sich hier noch einmal ansehen können. Unter anderem bereitet Merkel die Zahl der Menschen Sorge, die auf Intensivstationen behandelt werden. "Eine solche Dynamik wird unsere Intensivmedizin in wenigen Wochen überfordern", sagte Merkel . Auch nach Ansicht von Intensivmedizinern sei die Zunahme der Neuinfektionen "absolut besorgniserregend". Uwe Janssens , Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin , warnte: "Es ist jetzt schon nachweislich schlimmer als im Frühjahr. [...] In 14 Tagen haben wir die schweren Krankheitsfälle und unsere großen Zentren kommen unter Maximalbelastung." Auch in Augsburg spitzt sich die Lage zu, wie aus dem Uniklinikum zu hören ist.

die Zahl der Menschen Sorge, die auf Intensivstationen behandelt werden. "Eine solche Dynamik wird unsere Intensivmedizin in wenigen Wochen überfordern", sagte . , Präsident der , warnte: "Es ist jetzt schon nachweislich schlimmer als im Frühjahr. [...] In 14 Tagen haben wir die schweren Krankheitsfälle und unsere großen Zentren kommen unter Maximalbelastung." Auch in spitzt sich die Lage zu, wie aus dem Uniklinikum zu hören ist. Positiv statt negativ: Ein Medizinlabor aus Augsburg hat nach Angaben des Bezirks Oberbayern mehrere Dutzend falsch positive Corona-Testergebnisse geliefert. Der Fehler sei im Isar-Amper-Klinikum in Taufkirchen aufgefallen, wie eine Sprecherin sagte. Die Zahl von 60 angeblich positiven Tests sei nicht korrekt. Stattdessen hätten sich nur zwei Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Die Hintergründe erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 481.013 Fälle, das sind 16.774 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 98.998 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2578 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

