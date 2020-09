vor 37 Min.

Das Corona-Update vom 29. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Der anstehende Corona-Winter macht Virologen und Politikern große Sorgen. In der kalten Jahreszeit werden sich die Menschen weniger draußen und viel mehr in Innenräumen aufhalten. Statt in den Biergärten, werden sie dann in geschlossenen Gaststuben Platz nehmen. Nach aktuellem Forschungsstand dürfte das dafür sorgen, dass sich mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel geht vom Schlimmsten aus. "Die schwierigen Monate liegen noch vor uns", sagte sie vor dem Treffen von Bund und Ländern zur Vereinbarung neuer Corona-Maßnahmen.

Bund und Länder haben bei ihrem Gipfel am Dienstag nun auf die drohende Verschlimmerung der Corona-Lage in den kommenden Monaten reagiert. Mit neuen Maßnahmen beschränken sie die Gästezahl bei Feiern und erhöhen Bußgelder, wenn in Restaurants falsche Daten angegeben werden. Lesen Sie dazu mehr.

In der Corona-Krise hatten viele Beobachter zunächst gedacht, dass sich die Umwelt angesichts ausbleibender Flugreisen und ohne Massentourismus erholen könnte. Doch mittlerweile wird klar: Die erste Phase in der Corona-Krise war nur eine kurze Pause vom weltweiten Tourismus. An der Lust auf die Freiheit, die Reisen uns bietet, haben weder Corona noch die Klimastreiks von Greta Thunberg etwas geändert. Ein Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

EU-Länder tauschen Daten der Corona-Warn-Apps aus : Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland nutzen die Corona-Warn-App. Bislang verfolgt sie nur Kontakte in der Bundesrepublik. Künftig kann sie auch auf Daten aus anderen Ländern zugreifen. Lesen Sie mehr.

: Rund 15 Millionen Menschen in nutzen die Corona-Warn-App. Bislang verfolgt sie nur Kontakte in der Bundesrepublik. Künftig kann sie auch auf Daten aus anderen Ländern zugreifen. Lesen Sie mehr. Corona breitet sich in Frankreich aus - Barbesitzer begehren auf: In Frankreich breitet sich Corona so stark aus wie in fast keinem anderen europäischen Land. Die Regierung verhängt nun neue Maßnahmen. Doch die Bevölkerung ist gespalten. Lesen Sie mehr.

- Barbesitzer begehren auf: In breitet sich so stark aus wie in fast keinem anderen europäischen Land. Die Regierung verhängt nun neue Maßnahmen. Doch die Bevölkerung ist gespalten. Lesen Sie mehr. Der Pannenflughafen BER soll Ende Oktober starten: Damit alles klappt, testen Freiwillige die Abläufe. Doch es gibt ein neues, großes Problem. Lesen Sie mehr.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 287.421 Fälle, das sind 2089 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 67.763 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 407 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Saison beginnt für den Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm mit reduziertem Etat und vor wenigen Zuschauern. Hinzu kommt der Orange-Campus als Herausforderung – und eine weitere Idee ist auf dem Markt.

Neues Trainingszentrum, neue Ziele: Ratiopharm Ulm klotzt in der Krise

Bei einigen Sportfans hat sich nach Corona ein Entwöhnungseffekt eingestellt: Es geht auch ohne Eishockey, Handball und Basketball - eine gefährliche Situation.

Hallensport bangt um Existenz: Warum Basketball Corona besser bewältigt als Eishockey

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen