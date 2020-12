vor 6 Min.

Das Corona-Update vom 3. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Der seit Anfang November geltende bundesweite Teil-Lockdown wird bis zum 10. Januar 2021 verlängert. Das haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Donnerstag überraschend beschlossen. Die Kanzlerin erklärte: "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden." Markus Söder stellte jedoch bereits eine mögliche Verschärfung der aktuellen Maßnahmen in den Raum.

Ursprünglich standen auf der Tagesordnung corona-freie Themen wie die Bekämpfung des Rechtsextremismus oder die EU-Ratspräsidentschaft. Unser Autor Bernhard Junginger hat rekonstruiert, wie im Verlauf der turbulenten und rund fünfstündigen Videokonferenz der Beschluss über die Verlängerung des Teil-Lockdowns zustande kam.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Christine Lambrecht warnt vor einer Impfpflicht durch die Hintertür : Die Justizministerin plädiert für eine Impfung auf freiwilliger Basis und erklärt im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion, man müsse "intensiv über die Chancen und Risiken einer Impfung sprechen, damit jede und jeder Einzelne für sich gut informierte Entscheidungen treffen kann". Hier können Sie das ganze Gespräch nachlesen.

: Sollte die Lüftung nicht gut sein oder nicht richtig beurteilt werden können, rät die neuerdings zum Tragen von Masken bei Besuch im Eigenheim. Gleichzeitig räumt die ein: "Zur Zeit gibt es nur begrenzte und bei gesunden Menschen, um Infektionen mit Atemwegsviren, einschließlich , zu verhindern." Hier lesen Sie mehr über die neuen WHO-Empfehlungen. Neue Todesfälle in Augsburger Seniorenheimen: Nicht nur die Zahl der Corona-Infizierten ist in den Pflegeeinrichtungen hoch, auch die im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldeten Todesfälle lassen sich häufig auf Seniorenheime zurückführen. Allein die städtische Altenhilfe meldet derzeit 23 Seniorinnen und Senioren im Alter von 77 bis 94 Jahren, die innerhalb der vergangenen Woche am oder mit dem Virus gestorben sind. Warum das Gesundheitsamt den Häusern dennoch einen verantwortungsvollen Umgang mit Corona bescheinigt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.106.789 Fälle, das sind 22.046 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 217.949 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4641 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

