Das Corona-Update vom 3. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Heute blickt wohl ganz Deutschland gespannt auf die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz. Wie soll der Weg aus dem Lockdown aussehen und ab wann ist mit Lockerungen zu rechnen? Aktuell dauern die Verhandlung zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidenten noch an. Die Gesprächsgrundlage konnte mein Kollege Bernhard Junginger aber bereits einsehen. Was darin steht, erfahren Sie hier.

Die ersten Einigungen sind bereits durchgesickert: Grundsätzlich soll der Lockdown bis 28. März verlängert werden. Ein endgültiger Beschluss von Bund und Ländern über die künftigen Maßnahmen steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber noch aus. Daneben soll es zahlreiche stufenweise Öffnungsmöglichkeiten je nach regionalen Corona-Zahlen geben.

Außerdem sollen spätestens ab Anfang April Haus- und Fachärzte in vielen Praxen umfassender als bisher ebenfalls gegen Corona impfen können. Zudem soll der Impfstoff von AstraZeneca demnächst für alle Altergruppen freigegeben werden. Wir halten Sie hier in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bau- und Gartenmärkte dürfen seit Montag wieder öffnen, Einzelhändler noch nicht. Wie kann es daher sein, dass Filialen der Discount-Kette Tedi bereits geöffnet haben? Das sorgt für Ärger in Bayern . Manche Läden wurden von den Behörden bereits wieder geschlossen. Tedi wiederum behält sich rechtliche Schritte vor. Mehr Informationen zu dem Streit finden Sie hier.



Das sorgt für Ärger in . Manche Läden wurden von den Behörden bereits wieder geschlossen. Tedi wiederum behält sich rechtliche Schritte vor. Mehr Informationen zu dem Streit finden Sie hier. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird nächste Woche gewählt. Noch bis zum Schluss versuchen die Parteien, Wähler von sich zu überzeugen. Doch wie geht das eigentlich in Zeiten einer Pandemie? Über die steigende Bedeutung von Plakaten und einen Wahlkampf im Lockdown berichtet Sören Becker.



Noch bis zum Schluss versuchen die Parteien, Wähler von sich zu überzeugen. Doch wie geht das eigentlich in Zeiten einer Pandemie? Über die steigende Bedeutung von Plakaten und einen berichtet Sören Becker. Nach einer langen Durststrecke gelang dem FC Augsburg am vergangenen Wochenende in Mainz endlich der lang ersehnte Sieg. Doch die Freude wird etwas getrübt - denn nach dem Spiel postete der FCA ein Bild, auf dem zwölf Spieler jubeln – ohne Abstand, ohne Maske. Das könnte dem Verein nun teuer zu stehen kommen. Mein Kollege Florian Eisele weiß mehr.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.460.030 Fälle, das sind 9019 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 439.746 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1696 mehr als am Vortag.

