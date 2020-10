vor 10 Min.

Das Corona-Update vom 3. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Jens Spahn will offenbar massenhaft Coronatests in Pflegeheimen anordnen. Das geht aus einem Entwurf für die Nationale Corona-Teststrategie des Bundesgesundheitsministers hervor, der dem Spiegel vorliegt. Demnach sollen Alten- und Pflegeheime zum besseren Schutz vor dem Virus ab dem 15. Oktober flächendeckend Coronatests durchführen. Für Pflegeheime sieht das Gesundheitsministerium laut Spiegel ein monatliches Kontingent von 50 sogenannten Antigen-Schnelltests pro Bewohner vor. Die Kosten dafür liegen voraussichtlich im mittleren dreistelligen Millionenbereich und sollen über den Gesundheitsfonds abgedeckt werden.

Der 23-seitige Referentenentwurf sieht außerdem vergleichbare Test-Regelungen für medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser und Arztpraxen vor. Sollte künftig in einer Einrichtung eine Infektion festgestellt werden, hätte demzufolge jede Person, die dort in den vergangenen zehn Tagen anwesend war, Anspruch auf einen Test.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Organisation "Querdenken" hatte für Samstag eine Friedensmenschenkette rund um den Bodensee geplant und dafür auf 250.000 Teilnehmer gehofft. Laut den zuständigen Polizeipräsidien Konstanz, Ravensburg und Lindau kamen letztlich jedoch nur 11.000 Menschen . Die geplante durchgängige Menschenkette durch Österreich, Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz ist somit nicht geglückt. Zahlen von den Veranstaltern lagen zunächst nicht vor.

Donald Trump liegt nach seiner Covid-19-Erkrankung im Militärkrankenhaus Walter Reed nördlich von Washington . Die Angaben zu seinem Gesundheitszustand variieren stark. Im republikanischen Lager sind nicht nur der US-Präsident und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet worden, sondern auch etliche hochrangige Mitarbeiter, darunter Trumps Wahlkampfchef Bill Stepien. Die Unsicherheit in Hinblick auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl am 3. November ist groß, beide Wahlkampf-Teams sind gleichermaßen ratlos. Wie geht es nun weiter? Drei Szenarien zur möglichen Entwicklung.

Die bayerische Polizei hat die Einhaltung der Anti-Corona-Maßnahmen binnen eines halben Jahres mit mehr als zwei Millionen Kontrollen überwacht. Vom 21. März bis zum 20. September gab es im Freistaat rund 2.070.000 Polizeikontrollen zur Überwachung der Corona-Infektionsschutzbestimmungen - in der Zahl sind Kontrollen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, der Maskenpflicht, von Ladengeschäften, Versammlungen und Gastronomie enthalten. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um annäherungsweise Angaben.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 296.958 Fälle, das sind 2563 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 69.186 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 333 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

