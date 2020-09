19:56 Uhr

Das Corona-Update vom 3. September

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Es war ein unrühmlicher erster Platz, den Ingolstadt vor wenigen Tagen noch belegt hat: Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts wies die Stadt am Dienstag deutschlandweit die meisten Corona-Neuinfizierten innerhalb einer Woche auf. 58 Fälle pro 100.000 Einwohner waren es da - deutlich mehr als der Grenzwert von 35. Der überwiegende Teil waren Reiserückkehrer aus südosteuropäischen Ländern. Auch die Stadt Memmingen hat den Grenzwert nun überschritten, als erste Allgäuer Kommune. Die Stadt verzeichnete innerhalb von sieben Tagen 17 neue Infektionen. Das sind – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – 38,8 neue Fälle. Was das für die Stadt und ihre Bewohner bedeutet, haben Volker Geyer und Leonie Küthmann zusammengetragen.

In Ingolstadt gab es derweil heute vorsichtige Entwarnung. Denn mittlerweile sinkt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich in Augsburg: Dort ist die Zahl der Corona-Fälle in den vergangenen Tagen weniger stark gestiegen als von der Stadt befürchtet. Woran das liegt, hat Jörg Heinzle recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Erst die Sperrstunde für Biergärten, jetzt das Grillverbot: Der Augsburger Anwalt Bernhard Hannemann hat das wegen der Corona-Pandemie erlassene Grillverbot mit einem Eilantrag zu Fall gebracht. So wie er es Ende Mai schon mit der bayernweiten Sperrfrist für Biergärten und Außengastronomie getan hatte. Hat der Anwalt es speziell auf Corona-Gesetze abgesehen? Michael Böhm hat mit Hannemann gesprochen.

Es war eigentlich nur ein Halbsatz, den Kultusminister Michael Piazolo am Dienstag nach der Kabinettssitzung fallen ließ. Und doch war es ein Halbsatz, der viele Fragen aufkommen ließ. Es ging um Hygienemaßnahmen an Schulen, als Piazolo sagte: Schulen hätten die Möglichkeit für einen "gestaffelten Unterricht". Heißt: Die Schule muss - ja soll vielleicht sogar - nicht mehr zwingend um 8 Uhr beginnen. Elternvertreter finden die Idee nicht gut. Und Schulleiter wissen nicht, wie das gehen soll.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 246.166 Fälle, das sind 1311 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 58.077 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 296 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

