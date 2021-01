16:28 Uhr

Das Corona-Update vom 30. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Seit einem Jahr begleitet uns Corona. Im Sommer sah es so aus, als hätten wir die Pandemie im Griff. Dann kam der Herbst. Und die Infektionszahlen explodierten - vor allem in Augsburg. Die Stadt wurde zum bundesweiten Hotspot, die Uniklinik schlug Alarm. Bürgermeisterin Eva Weber sagte, die zweite Welle habe sie nicht überrascht. Immerhin hätten Virologen davor gewarnt. "Dass sie so schnell und mit so einer Wucht kommt, das hatten wir nicht erwartet", sagt sie. Wie ausgerechnet Augsburg von der zweiten Welle überrollt werden konnte, lesen Sie in unserer Rekonstruktion.

Seither hat sich die Lage an der Augsburger Uniklinik kaum entspannt. Auf der Covid-Intensivstation sei die Belegung der Betten durchgehend hoch, sagt Klinik-Direktor Michael Beyer. Wie er auf die weitere Entwicklung blickt und wie Beyer die Gefahr durch Corona-Mutationen einschätzt, erzählt er im Interview mit unserer Redaktion.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Um die Lage auf den Intensivstationen in den Griff zu bekommen, gibt es nur einen Weg: Die Infektionszahlen müssen sinken. Deshalb will die Bundesregierung Einreisen aus Ländern unterbinden , in denen sich gefährliche Mutationen des Coronavirus verbreiten. Innenminister Horst Seehofer verteidigt die Maßnahme . "Das Beförderungsverbot ist eine drastische Maßnahme, aber es ist zum Schutz unserer Bevölkerung absolut notwendig", sagt er im Interview mit unserer Redaktion. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.

müssen sinken. Deshalb will die , in denen sich gefährliche Mutationen des verbreiten. . "Das Beförderungsverbot ist eine drastische Maßnahme, aber es ist zum Schutz unserer Bevölkerung absolut notwendig", sagt er im Interview mit unserer Redaktion. Das ganze Gespräch lesen Sie hier. In einem Jahr mit der Pandemie musste die Regierung einiges an Kritik einstecken. Am schärfsten kommt diese von einer Bewegung, die sich selbst "Querdenken" nennt. Viele ihrer Anhänger kommen aus dem links-grünen Spektrum, driften aber zunehmend nach rechts ab . Welche Parteien wählen die selbsternannten "Querdenker"? Eine Studie gibt Aufschluss.

. Welche Parteien wählen die selbsternannten "Querdenker"? Eine Studie gibt Aufschluss. Corona hat das Land mit bisher ungekannten Herausforderungen konfrontiert. Andere Probleme gab es schon vorher, die Pandemie hat sie nur weiter verschärft. Dazu gehört der Pflegenotstand. "Fast die ganze Corona-Politik ist darauf ausgerichtet, dass dieses schwache System nicht endgültig zusammenbricht", schreibt unser Autor Michael Pohl über die Corona-Politik der Regierung. Seinen Kommentar finden Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.205.171 Fälle, das sind 12.321 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 400.504 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1931 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

