Das Corona-Update vom 30. Juli

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Es ist ein historischer Einbruch für die Wirtschaft in Deutschland: Durch die Folgen der Coronakrise ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um mehr als zehn Prozent gesunken. Damit erlebte die deutsche Wirtschaft einen nie da gewesenen Einbruch. Angesichts der Wirtschaftskrise hat die Bundesregierung für 2020 und 2021 ein milliardenschweres Konjunkturpaket aufgelegt.

Auch in Augsburg zeigen sich in der Coronakrise Folgen für die Wirtschaft: Der geplante Bürokomplex sowie der Kuka-Campus werden womöglich nie realisiert. Wie Kuka reagiert, lesen Sie hier.

In der bayerischen Gastronomie ist die große Pleitewelle zunächst ausgeblieben - auch weil Politik schnell reagiert hat. Doch gerade Betreiber von Hotels und großen Gaststätten in den Innenstädten haben zu kämpfen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In einer Kemptener Behinderteneinrichtung sind vergangene Woche fünf Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun gibt es in Kempten einen Corona-Massentest : 1000 Menschen in der Region sollen getestet werden. Ein Kraftakt.

getestet worden. Nun gibt es in einen : 1000 Menschen in der Region sollen getestet werden. Ein Kraftakt. Auch im europäischen Ausland steigt die Zahl der Neuinfektionen drastisch an. Vor allem in Spanien fürchtet man eine zweite Corona-Welle . Doch auch Belgien , Israel, die Schweiz sind betroffen - und das mitten in der Haupt-Reisezeit. Lesen Sie hier, wie die Lage vor Ort ist.

fürchtet man . Doch auch , Israel, die sind betroffen - und das mitten in der Haupt-Reisezeit. Lesen Sie hier, wie die Lage vor Ort ist. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU ) dämpft die Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff. Sie rechnet frühestens Mitte 2021 damit. Die FDP im Bundestag fordert, stärker in Sachen Medikamente gegen Corona zu forschen.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 207.828 Fälle, das sind 902 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 50.806 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 110 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Polen erlebt in der Corona-Krise einen Paradigmenwechsel: Im Land der vermeintlichen Klimasünder wächst die Sehnsucht nach sauberer Luft und Naturnähe. Dabei liegen noch immer 33 der 50 schmutzigsten Städte in Polen. Was sich im Nachbarland tut, darüber berichtet unser Korrespondent Ulrich Krökel.

In den Kinos der Region treffen Besucher gerade vor allem auf alte Bekannte: Plötzlich laufen Klassiker wie „Otto – der Film“ und "Leon der Profi" wieder an. Die Corona-Krise macht es möglich, denn die Kinobetreiber brauchen neuen Stoff. Doch Filmverleihe zögern noch, frische Ware auf den Markt zu bringen. Wozu das führen kann, hat unser Kino-Experte Richard Mayr notiert.

Auch die muslimische Pilgerfahrt Hadsch steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Statt vieler Millionen Gläubiger dürfen nur einige Tausend Pilger nach Mekka reisen. Und das heilige Quellwasser gibt es jetzt nur fertig abgefüllt aus Plastikflaschen. Wie sich das auf den Pilgerort in Saudi-Arabien auswirkt, erzählt unser Korrespondent Thomas Seibert.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

