Das Corona-Update vom 30. März

Grund für diese Verschärfung ist die steigende Inzidenz. Momentan ist die Lage an den Intensivstationen zwar noch vergleichsweise ruhig, doch die Auslastung steigt bereits wieder an. In den Kliniken erwarten die Mediziner in den nächsten Wochen noch mehr Covid-Patienten. Wie die Lage aktuell auf den Intensivstationen in der Region ist, hat Nikolai Röhrich recherchiert.