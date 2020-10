19:41 Uhr

Das Corona-Update vom 31. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Der Lockdown rückt bundesweit näher. In Augsburg ist er schon da. Neben den auf Bundes- und Länderebene beschlossenen Maßnahmen gelten in Augsburg seit Freitag 21 Uhr weitere Regeln. Auf Spielplätzen und Spazierwegen entlang von Wertach und Lech muss jetzt Maske getragen werden. Auch das Alkoholverbot wurde ausgeweitet.

Die Reaktionen der Augsburgerinnen und Augsburger fallen unterschiedlich aus. Bei vielen Freizeiteinrichtungen sitzt der Frust tief. Bowling-Center, Indoor-Minigolf - alles muss schließen. Viele Gastronomen fühlen sich überrumpelt. Lesen Sie hier,wie Sportvereine, Freizeiteinrichtungen und die Wirtschaft reagieren.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 518.753 Fälle, das sind 19.059 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 104.764 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.690 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

