Das Corona-Update vom 4. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Wenn die deutsche Impfkampagne im Frühjahr so richtig durchstartet - und bis zum Sommer wirklich alle Bürger im Land ein Impfangebot von der Bundesregierung erhalten haben: Wie frei können wir das Leben dann wieder genießen? Und vor allem: Gelten diese Freiheiten dann für alle - oder in erster Linie für die Menschen, die bereits geimpft sind? Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob es nun anstößig ist, wenn Geimpfte Privilegien genießen, die anderen verwehrt bleiben. Oder ob es nur logisch ist, jenen ihre Grundrechte zurückzugeben, die mit einer Impfung dazu beitragen, das Coronavirus in Deutschland einzudämmen.

Mit diesen kniffligen Fragen hat sich zuletzt ausführlich der Ethikrat befasst - und kommt zu einem klaren Ergebnis. Die ganze Impf-Debatte hat Anna-Katharina Schmid in ihrem Artikel zusammengefasst.

Der Ethikrat lehnt besondere Rechte für Menschen mit Immunisierung ab. Unser Berlin-Korrespondent Bernhard Junginger ist der Meinung: Damit beweist der Ethikrat Augenmaß. Eine vernünftige Ausnahme macht er allerdings. Zum Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

"Sondereinheit" für Mutationen soll Augsburg gegen dritte Corona-Welle wappnen. Die zweite Corona-Welle hat Augsburg hart getroffen, so etwas soll nicht erneut passieren. Unter der Regie von Feuerwehr-Chef Andreas Graber sollen "Virus-Brandherde" gelöscht werden.

Die zweite Corona-Welle hat hart getroffen, so etwas soll nicht erneut passieren. Unter der Regie von Feuerwehr-Chef sollen "Virus-Brandherde" gelöscht werden. Wirbel um Gratis-Masken: Bürger erhielten Produkte ohne CE-Kennzeichen. Kommunen verschickten Gratis-Masken eines Herstellers, der durch eine Produktwarnung auffiel, bei anderen fehlt ein CE-Kennzeichen. Was ist los bei den Behörden?

Kommunen verschickten Gratis-Masken eines Herstellers, der durch eine Produktwarnung auffiel, bei anderen fehlt ein CE-Kennzeichen. Was ist los bei den Behörden? Corona-Krise: Nur jeder Vierte plant Urlaubsreise im Sommer. Die Mehrheit der Deutschen hat im aktuellen Lockdown keine konkreten Urlaubspläne. Lediglich 23,9 Prozent sagen schon jetzt, dass sie im Sommer verreisen. Alles zur Umfrage.

Die Mehrheit der Deutschen hat im aktuellen Lockdown keine konkreten Urlaubspläne. Lediglich 23,9 Prozent sagen schon jetzt, dass sie im Sommer verreisen. Alles zur Umfrage. Kritik an "Click & Collect"-System: Modehaus Brax rudert zurück. Augsburger Geschäftsleute erachten das Click-und-Collect-System der Brax-Filiale als unfair. Der Geschäftsführer entschuldigt sich. Was sich jetzt ändert.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.252.001 Fälle, das sind 14.211 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 408.021 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2355 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

