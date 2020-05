19:54 Uhr

Das Corona-Update vom 4. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Wie kommt das Autoland wieder stark aus der Krise? Genauer: Wie kommt die deutsche Automobilbranche stark aus der Krise? Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat da ein paar konkrete Ideen - die er auch öffentlich kundtut. Ein Gedankenspiel dreht sich um Kaufprämien, mit denen der Absatz von Neuwagen angekurbelt werden könnte. Staatliche Unterstützung würde Peter Mosch ganz gut gefallen. Mosch ist Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Audi - und bringt im Gespräch mit unserem Korrespondenten einen staatlichen Bonus, eine "Impulsprämie", ins Spiel.

Friseurmeisterin Nadine Göth, 36, ist seit 17 Jahren selbstständig. Trotzdem fühlte sie sich am Montag ein bisschen so, als wäre sie neu in ihrem Beruf. Der Grund: all die ungewohnten Corona-Auflagen. Die Sicherheitskonzepte hält sie für richtig - aber sie verändern die Art und Weise, wie Göth ihren Friseur-Beruf ausübt. Immerhin kann sie nach dem ersten Tag an der Schere Entwarnung geben. Sie sagt im ausführlichen Interview: "Wir konnten alle Frisuren retten."

Urlaub im Ausland? Fällt in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Zumindest für manche liebgewonnene Nachbarländer. Besonders gerne verbringen die Bayern ihren Urlaub am Gardasee. Die Kombination aus Nähe und bezaubernder Schönheit überzeugt Jahr für Jahr Tausende vom dortigen Urlaub. In diesem Jahr ist alles anders. Die Sehnsucht vieler nach "ihrem" See bleibt ungestillt. Das hat hier wie dort Auswirkungen: Der Gardasee ruht unheimlich still.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Nicht nur, wie oben erwähnt, der Gardasee ist ein echter Sehnsuchtsort für viele Menschen in Bayern. Auch das Allgäu ist magischer Anziehungspunkt für Tausende. Doch seit Wochen stehen auch hier die Bergbahnen still. Mancher Betreiber beklagt schon jetzt hohe Umsatzeinbußen. Wie lange bleibt das noch so? Wann dürfen die Bergbahnen im Allgäu wieder fahren?

Nein, von ausgefeilter Cleverness und Klugheit strotzt das Video nicht, dass Salomon Kalou, Bundesliga-Fußballer von Hertha BSC Berlin, am Montagmittag live auf Facebook gestreamt hat. Es zeigt den Kicker zunächst bei der Fahrt zum Training. So weit, so langweilig. Nach der Ankunft allerdings spielen sich Szenen ab, die doch erheblichen Zweifel entstehen lassen an der Einhaltung des Corona-Sicherheitskonzepts der Fußball-Bundesliga. Aber lesen Sie selbst über die brisanten Bilder aus der Hertha-Kabine.

Bleiben wir noch kurz beim Fußball : Seit dem Wochenende ist klar, dass beim FC Köln drei Personen positiv auf Corona getestet wurden. Seit der Bekanntgabe gibt es - auch ohne das Kalou-Video - heftige Diskussionen an den Schutzmaßnahmen der Bundesliga. Das Thema hat am Montag weiter Fahrt aufgenommen, denn: Im Umfeld der 36 Erst- und Zweitligisten sind insgesamt zehn Personen positiv getestet worden.

Dürfen politisch Verantwortliche der Gesundheit alles andere unterordnen? Wie verhindern wir den wirtschaftlichen Totalschaden? Um diese Fragen gibt es aktuell kontroverse Diskussionen. Mit jedem Tag mehr, an dem die Deutschen wegen der Ausbreitung des Coronavirus mitunter erhebliche Einschränkungen in ihren Freiheitsrechten aushalten müssen, steigt die Ungeduld. FDP-Chef Christian Lindner fordert moderate Lockerungen. Wir sprechen mit ihm im Livetalk darüber und fragen: Schaffen wir gerade unsere Freiheit ab, Herr Lindner?

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 163.175 Fälle, das sind 679 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 42.997 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 205 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 329 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

